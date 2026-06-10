민선9기 포항시장직 인수위 공식 출범

민선9기 포항시장직 인수위원회는 10일 포항 첨단해양R&D센터에서 공식 출범한 가운데 본격적인 시정 인수 작업에 들어갔다고 밝혔다.

이날 출범식에는 박용선 포항시장 당선인과 공원식 인수위원장, 이칠구 부위원장, 김순견 자문위원장, 박대기 자문위원회 부위원장을 비롯 인수위원 및 자문위원 등 100여 명이 참석했다. 행사는 위촉장 수여와 현판 제막식 등의 순으로 진행됐다.

민선9기 포항시장직 인수위원회는 10일 오전 포항 첨단해양R&D센터에서 공식 출범식을 개최한뒤 기념촬영을 하고 있다.

인수위원회는 출범식 직후 현안업무 보고회를 열고 민선9기 시정 준비에 착수했다. 보고회에서는 당선인의 시정철학과 주요 공약이 행정 현장에 조기에 반영될 수 있도록 주요 현안사업과 시급한 대응 과제 등을 점검하고, 민선9기 출범 초기부터 추진할 핵심 사업을 보고받았다.

박용선 당선인은 부서별 주요 현안을 보고받고 시민 생활과 직결된 사업들이 행정 공백 없이 신속히 추진될 수 있도록 철저히 준비해 줄 것을 주문했다.

인수위원회는 이날 보고 내용을 토대로 공약과 현안을 연계해 우선 추진 과제와 중·장기 검토 과제를 구분하고, 향후 분과별 업무보고와 현장 방문을 통해 실행 방안을 구체화할 계획이다.

민선9기 포항시장직 인수위원회는 ‘지방자치법’과 ‘포항시장직 인수위원회 설치 및 운영에 관한 조례’에 따라 자치행정·경제산업·복지환경·건설도시 등 4개 분과와 기획조정TF, 시정혁신TF(이칠구 부위원장 직속) 체제로 운영된다.

박용선 포항시장 당선인이 인사말을 하고 있다.

또 15명의 인수위원과 함께 분야별 전문성과 현장 경험을 갖춘 자문위원을 위촉해 시민 소통과 정책 전문성을 한층 강화했다. 특히 박문태, 김대원, 한유수, 한정욱 자문위원은 원활한 인수위 업무 지원을 위해 기획조정팀에서 활동할 계획이다.

박용선 포항시장 당선인은 “민생 회복과 산업 재도약, 시민 화합을 민선9기 시정의 방향으로 잡고, 시민들이 보내주신 지지에 포항의 재도약으로 보답하겠다”며 “인수위원회는 시민들께 드린 약속이 시정 과제로 차질 없이 추진될 수 있도록 현안과 정책을 면밀히 살펴 달라”고 당부했다.

공원식 인수위원장은 “인수위원회는 민선9기 포항시정의 첫 단추를 꿰는 책임 있는 준비 기구”라며 “현장의 목소리를 바탕으로 시민의 삶에 닿을 수 있는 정책 과제를 마련하겠다”고 밝혔다.

한편 인수위원회는 분과별 업무보고와 주요 사업 현장 방문, 전문가 의견 수렴 등을 거쳐 시정 비전과 정책 기조를 정리하고 공약 이행을 위한 세부 계획을 마련할 방침이다.

또한 활동 종료 후 백서를 제작해 시민들에게 공개할 예정이다.

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