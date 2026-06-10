중앙선관위 진상규명위 "투표용지 부족 시 매뉴얼 부존재 확인"

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규명하기 위해 발족한 중앙선거관리위원회 진상규명위원회가 10일 첫 회의를 열고 투표용지 부족 시 선관위의 대응 매뉴얼이 없었음을 확인했다. 또 심도 깊은 논의를 위해 매일 위원회 회의를 열기로 결정했다.

조현욱 진상규명위원장은 이날 경기 과천 선관위에서 열린 진상규명위 첫 회의 후 브리핑을 통해 "투표용지 부족 시 선관위 대응 매뉴얼이 부존재했음을 확인했다"고 했다.

주요 논의사항에 대해서는 "투표용지 인쇄 매수 축소 지침이 시달된 배경 및 원인, 동 지침 시달 시 발생할 수 있는 문제점을 검토했는지에 대한 확인을 요청했다"고 말했다.

이어 "투표가 종료되지 않았음에도 개표 개시를 결정한 사유와 그 결정권자, 투표용지 인쇄매수 축소를 결정한 구시군 선관위 회의록, 서울 송파구를 포함해 전국적으로 투표용지 부족으로 투표가 잠시라도 중단됐다 재개한 투표소 26개에 대한 선관위의 상세대응 현황 자료를 요청했다"고 했다.

또 "필요 시 관련 직원 출석 요구 및 기타 추가자료 제출을 요구할 예정"이라고 말했다.

향후 위원회 활동 방향에 대해서는 "투표소별로 투표용지 부족 사태 발생 원인을 확인하고 선거관리위원회 내부 보고체계, 위기대응의 적정성 여부 등을 중점 확인할 예정이며 심도 있는 논의를 위해 매일 위원회의를 개최할 예정"이라고 했다.

위원회의 다음 회의는 오는 11일 오후 4시에 열린다. 투표용지가 부족했던 투표소는 기존에 파악한 91곳을 유지했다. 조 위원장은 "활동은 10일 내에 마칠 예정"이라고 했다.

<뉴시스>

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