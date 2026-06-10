힐튼경주, 관광산업 미래 인재 육성 장학금 전달

천년고도 경주의 관광산업을 이끌 미래 인재 육성을 위해 힐튼호텔경주가 동국대학교 WISE캠퍼스 학생들에게 장학금을 전달했다.

힐튼호텔경주는 10일 호텔 파인룸에서 '2026년 상반기 장학금 수여식'을 열고 동국대 WISE캠퍼스 호텔관광외식경영학부 재학생 8명에게 총 400만 원의 장학금을 전달했다고 밝혔다.

힐튼호텔경주가 동국대 WISE캠퍼스에 장학금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 힐튼호텔경주 제공

호텔은 2013년부터 조영준 대표의 "기업의 지속 성장은 지역과 함께 만들어진다"는 경영 철학을 바탕으로 매년 상·하반기 각각 8명의 지역 대학생을 선발해 장학금을 지원하고 있다.

힐튼경주는 장학금 지원에 그치지 않고 브랜드 교육과 서비스 매너 교육, 실무형 인턴십 등 다양한 현장 중심 교육 프로그램도 함께 운영하고 있다.

이를 통해 학생들이 글로벌 호텔 서비스 기준을 직접 경험하고 실무 역량을 키울 수 있도록 지원하고 있다.

김남철 힐튼경주 부사장 및 총지배인은 "APEC 성공 개최 이후 경주가 글로벌 관광도시로 자리매김하는 데 인재의 역할이 더욱 중요해진 만큼 학생들이 경주 관광산업을 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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