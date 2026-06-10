포항시, 양자 글로벌 파트너십 선도센터 개소

경북 포항시는 9일 포스코 국제관에서 양자 글로벌 파트너십 선도센터 개소식을 열고 글로벌 양자 연구거점 조성을 위한 협력체계 구축에 나섰다고 10일 밝혔다.

이날 행사에는 포항시, 경북도, 포스텍, 한국연구재단을 비롯 미국 하버드대학교, 싱가포르국립대학교(NUS), KAIST, DGIST, GIST 등 국내외 주요 연구기관 관계자 50여 명이 참석했다.

포항시는 9일 포스코 국제관에서 양자 글로벌 파트너십 선도센터 개소식을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번에 문을 연 양자 글로벌 파트너십 선도센터는 하버드대학교 등 세계적 연구기관과의 공동연구를 통해 양자 핵심기술을 개발하고 국제 연구협력 네트워크를 구축하는 것이 목적이다.

센터는 오는 2029년까지 총 237억 원 규모의 사업을 통해 하버드대학교, 싱가포르국립대학교 양자기술센터(CQT) 등과 협력하며 대규모 양자얽힘 생성·제어 기술 개발, 양자컴퓨팅 핵심기술 연구, 국제 공동연구 플랫폼 구축 등을 수행한다.

개소식 행사에서는 이길호 포스텍 양자글로벌협력센터장이 센터 운영계획을 발표한데 이어 포스텍과 하버드대학교 간 국제 공동연구 협약을 체결해 글로벌 연구협력 기반 확대에 나섰다.

이어 포항시와 경북도, 포스텍은 ‘글로벌 양자과학기술 연구거점 조성 및 협력체계 구축’을 위한 업무협약을 체결했다.

포항시와 경북도, 포스텍은 9일 ‘글로벌 양자과학기술 연구거점 조성 및 협력체계 구축’을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이상엽 일자리경제국장, 양금희 경북도 경제부지사, 김종규 포스텍 대외부총장).

이번 협약은 양자과학기술 분야의 연구개발, 전문인력 양성, 산학연 협력체계 구축을 통해 글로벌 양자과학기술 연구거점을 조성하고 지역의 혁신성장을 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲글로벌 양자과학기술 연구거점 조성 및 추진체계 구축 ▲연구개발 사업 및 국가 공모사업 공동 발굴·추진 ▲전문인력 양성 및 교육 프로그램 운영 ▲국내외 산·학·연 협력 네트워크 구축 및 국제협력 활성화 ▲양자산업 생태계 조성 등에 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

포항시는 이번 센터 개소와 협약을 계기로 포스텍의 연구역량을 기반으로 한 양자기술 경쟁력 강화, 관련 기업 유치, 전문인력 양성에 집중할 방침이다.

나아가 경북도와 힘을 모아 미래 첨단산업을 선도할 양자 클러스터 조성에 속도를 낸다.

이상엽 일자리경제국장은 “양자기술은 인공지능(AI), 반도체와 함께 미래 산업 패권을 좌우할 핵심 전략기술”이라며 “포스텍을 중심으로 세계적 연구기관과의 협력을 확대해 포항이 대한민국을 대표하는 양자과학기술 연구·산업 거점으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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