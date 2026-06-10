“쓰러진 사람 보자 몸이 반응”… 카페 문 박차고 생명 구한 간호사들

“쓰러진 사람을 보자마자 몸이 반응했습니다.”

강원 강릉아산병원 소속 간호사들이 점심시간 도중 교통사고로 도로 위 의식을 잃고 쓰러진 시민에게 심폐소생술을 시행해 소중한 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

휴식시간에 응급환자를 심폐소생술로 살린 강원 강릉아산병원 박강륜 간호사(왼쪽)와 주혜원 간호사. 강릉아산병원 제공

10일 강릉아산병원에 따르면 지난달 19일 병원 소속 박강륜·주혜원 간호사는 강릉 시내 한 카페에서 점심시간을 보내던 중 창밖 도로가 정체되는 현상을 목격했다. 단순 교통사고인 줄 알았으나 오토바이 운전자가 도로에 쓰러진 모습을 발견했고 두 사람은 주저 없이 현장으로 달려갔다.

당시 환자는 의식을 잃은 채 사지가 마비되고 경련 증상을 보이고 있었다. 환자는 곧이어 입에 거품을 물고 호흡과 맥박이 급격히 저하되기 시작했다. 위급 상황임을 직감한 두 사람은 즉시 가슴 압박과 함께 기도를 확보했고 응급처치를 시행했다.

3분 후 119구급대원이 도착한 이후에도 이들은 끝까지 환자 상태를 살피며 자리를 지켰다. 환자의 혈색이 돌아온 것을 확인한 두 사람은 구급대원에게 환자를 인계한 뒤 카페로 돌아왔다. 환자는 강릉아산병원으로 이송돼 치료를 받고 열흘 뒤 무사히 퇴원했다.

현장을 지켜본 카페 사장은 “망설임 없이 움직여 준 영웅들에게 감사하다”며 두 사람에게 디저트를 선물해 훈훈함을 더했다.

박 간호사는 “당시에는 몸이 먼저 움직였다”며 “환자가 건강을 회복해 정말 다행”이라고 말했다. 주 간호사는 “누구라도 같은 상황이라면 똑같이 행동했을 것”이라며 “환자가 일상으로 돌아갔다는 소식을 들었을 때 보람을 느낀다”고 했다.

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