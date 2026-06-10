스타벅스 ‘518 탱크데이’ 논란後…결제액 전주보다 12.8% 증가

정용진 신세계그룹 회장은 지난달 19일 5·18민주화운동 기념일에 물의를 일으킨 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 마케팅에 대해 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다. 사진은 이날 서울 시내의 스타벅스 매장의 모습. 사진=뉴스1

스타벅스의 주간 신용·체크카드 추정 결제금액이 전주보다 12.8% 증가하며 3주 만에 반등한 것으로 나타났다.

지난달 ‘518 탱크데이’ 논란 이후 주춤했던 스타벅스 이용이 다시 회복 조짐을 보이는 것 아니냐는 관측이 나온다.

10일 AI 데이터 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 6월 첫째 주인 1∼7일 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제금액은 242억1000만원으로 집계됐다.

이는 직전 주인 5월 25∼31일 214억6000만원보다 12.8% 증가한 수치로, ‘518 탱크데이’ 논란이 불거진 지난달 18일 이후 주간 기준으로 가장 높은 수준이다.

스타벅스 주간 결제금액은 5월 18∼24일 236억9000만원, 5월 25∼31일 214억6000만원으로 2주 연속 감소했다가 6월 첫째 주 들어 반등에 성공한 것이다.

스타벅스 주간 사용자 수도 늘어나 400만명에 육박한 것으로 나타났다.

다만 6월 첫째 주 결제금액은 논란 전 수준에는 아직 미치지 못했다. 이 기간 결제금액은 5월 11∼17일 321억6000만원과 비교하면 약 79억5000만원 적다.

이러한 수치는 신용카드와 체크카드 결제 추정액만 포함한 것이다. 법인 계좌이체, 기업 간 거래(B2B), 현금, 상품권, 간편결제 인앱 결제 등은 제외돼 있어 실제 매출 감소폭은 이를 상회할 가능성이 크다.

앞서 전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장은 지난달 26일 “굉장히 많은 매출 감소가 있다”며 상황을 직접 시인한 바 있다.

한편 정용진 신세계그룹 회장의 공식 사과에도 불구하고 법적 공방은 오히려 확산하는 모양새다.

박정보 서울경찰청장은 지난 1일 정례 기자간담회에서 “여러 건의 고소·고발이 접수돼 수사를 진행 중”이라며 “국민적 관심이 큰 사안인 만큼 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.

그는 강제수사 착수 가능성에 대해 “모든 가능성이 열려 있다”고 답했다. 경찰은 현재 관련 법리와 판례를 분석하며 사안별 혐의 적용을 검토 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지