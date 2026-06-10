이수지, 유치원 교사 이어 간호사 됐다…"명령하지마"

코미디언 이수지가 간호사로 변신했다.

이수지는 9일 유튜브 채널 '핫이슈지'에서 페이크 다큐멘터리 '진짜 극한직업 간호사 편'을 통해 간호사의 고된 일상을 그렸다.

이수지는 내과에서 근무하는 29세 3년 차 간호사 박소현을 연기했다.

PD가 "진료 시작 전인데 환자들이 되게 많다"고 하자 이수지는 "날씨가 더워서 선풍기·에어컨 가동이 많아서 환자들이 많고 봄·가을에는 환절기여서 병원을 찾는 환자도 많다. 겨울엔 온도가 낮아서 오시는 분들이 많고 요즘엔 미세먼지 때문에 환자들이 많다"고 했다.

이어 이수지는 일부 환자들의 무례한 언행과 폭언을 풍자했다.

이수지가 오랜 시간 대기한 어르신에게 "많이 기다리셨어요. 들어가서 진료 보실게요"라고 하자 어르신은 "아이 시끄러워. 명령하지 마라"라고 말했다.

이어 한 젊은 환자는 이수지 앞에서 "아파죽겠는데 간호사가 생글생글 웃는다. 싸가지 없다"고 했다.

다른 중년 환자는 "얘, 간호사야. 내가 녹내장이 온 거 같은데 이것 좀 고쳐달라"고 하자 이수지는 "저희가 내과라 진료가 어렵다"고 했다.

그러자 환자는 "이거 하나 진료 못 하냐. 순 돌팔이다"라고 말했다.

이수지는 지난 4월 공개한 '극한 직업 유치원 교사 편'으로 많은 화제를 모았다.

이에 시청자들은 "눈물 난다" "실제 현장과 똑같다" 등의 공감과 호평을 쏟아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지