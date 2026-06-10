정청래 "李대통령 지선 평가에 공감…국민 영원, 정권은 짧다"

더불어민주당 정청래 대표는 10일 6·3 지방선거 결과와 관련, "민주당은 항상 더욱 겸손하고 낮은 자세로 선거에서 확인된 민심을 다각도로 살피겠다"고 밝혔다.



정 대표는 지방선거 뒤에 이날 처음으로 국회에서 열린 최고위원회의에서 "선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다"며 이같이 강조했다.

그는 "이재명 대통령의 6·3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다"며 "지방선거 결과에 대해 잘한 것은 잘했다, 못한 것은 못했다, 반성할 것은 반성하겠다, 성찰할 것은 성찰하겠다고, 공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간하겠다"고 재차 약속했다.



앞서 정 대표는 선거 다음 날인 지난 4일 "전국적으로 큰 승리를 안겨주신 국민께 깊이 감사드린다. 다만 서울을 탈환하지 못해 아프다"고 말했다.



그러나 이 대통령은 전날 취임 1주년 기자회견에서 지방선거에 대해 "우리 국민이 저에게, 또는 이 정권에 주는 경고"라며 "이겨야 하는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다. 최소한 승리는 아니다"라고 말해 정 대표와 인식 차를 보였다.



정 대표는 또 "지방선거 과정에서 국민 앞에 약속드린 공약을 실제적인 성과로 보여드릴 수 있도록 만전에 만전을 기하겠다"며 "호남발전특위에서 쏟아부은 호남발전 계획이 차질 없이 진행될 수 있도록, 또 전남·광주 통합에 따른 지원 정책도 확실하게 챙기겠다"고 밝혔다.



이어 "전북 새만금 개발을 위한 투자 및 지원 역시 차질 없이 진행될 수 있도록 당에서 잘 챙기겠다"고 덧붙였다.



정 대표는 회의를 끝내기 전 추가 발언을 통해 "스윙 보터는 있어도 고정 불변한 중도층은 없다"며 "야당이 야당다울 때 지지하고 여당이 여당다울 때 국민은 항상 선택적으로 지지해왔다"고 말했다.



그러면서 "민심이 천심이다. 국민을 이기는 정권은 없다"며 "국민은 영원하고 정권은 짧다"고 강조했다.



아울러 "순천자(順天者·하늘의 뜻에 따르는 사람)는 흥하고 역천자(逆天者·하늘의 뜻을 어긴 사람)는 망한다는 말이 항상 옳았다"며 "민주당과 이재명 정부는 국민의 마음을 얻기 위해서 가장 낮은 자세로, 가장 깊이 국민의 마음을 새기는 자세를 항상 취하겠다"고 언급했다.



한편, 정 대표는 페이스북에서 "'국무회의도 생중계하는데 의원총회는 왜 비공개냐? 의원총회도 생중계하라'고 (당원들이) 문자들 많이 하신다"며 "의원총회 생중계도 적극 동의·찬성한다. 당원 뜻 받들어 그렇게 하도록 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지