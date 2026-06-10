신정환, 지상파 방송 출연 고사? “못 나갔다”

방송인 신정환이 지상파 예능 프로그램 출연 제안을 받은 적이 있었지만 가족들의 반대로 성사되지 않았다고 밝혔다.

‘신정환, 요새 뭐 하니? (feat. 철없는 장사꾼) | ep.1 형은 왜 지상파 복귀를 안 하는 거예요?’ 영상 캡처. 철없는 장사꾼 및 걍 신정환

신정환은 9일 공개된 유튜브 채널 ‘철없는 장사꾼 및 걍 신정환’의 영상 ‘신정환, 요새 뭐 하니? (feat. 철없는 장사꾼) | ep.1 형은 왜 지상파 복귀를 안 하는 거예요?’에서 유튜버 철없는 장사꾼과 함께 방송 활동과 향후 계획에 대해 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 철없는 장사꾼은 신정환에게 “그냥 보고 싶어서”를 이유로 그를 찾았다고 말하며 대화를 시작했다. 이어 그는 “왜 방송에 복귀하지 않느냐” 일각에서 제기된 ‘재벌설’까지 언급했다. 이에 신정환은 “그럴 일이 없다”며 여전히 연예 활동에 대한 의지가 강하다고 밝혔다.

그는 “방송은 저의 천직이자제가 죽을 때까지”라고 설명했다. 그는 “지상파 프로그램에는 없어도 요즘 세상에 있는 인터넷 방송이나 플랫폼들에서 앞으로 30년 더 할 생각이다”고 열정을 표현했다. 이어 그는 “대충 그냥 칠순 정도”라고 덧붙였다.

특히 지상파 출연을 하지 않는 이유에 대한 질문도 나왔다. 철없는 장사꾼이 “왜 지상파에는 나가지 않느냐”고 묻자 신정환은 “안 나가는 것이 아니다”며 “실제로 큰 프로그램에서 3~4번 섭외 제안을 받았다”고 답했다.

그가 섭외받은 프로그램은 가족을 공개하는 형식의 프로그램이었고 시청률도 잘 나오는 인기 예능이었다고 밝혔지만, “못 나갔다”고 최종적으로는 출연을 결정하지 않았다고 밝혔다.

신정환은 그 이유로 가족들의 의사를 꼽았다. 그는 방송을 통해 가족 얼굴이 알려지게 되면 일상생활에서 받는 관심이 커질 수밖에 없다는 점을 언급하며 유명세가 가져오는 불편함을 우려했다고 설명했다.

이어 가족들이 방송 출연 자체를 강하게 반대했다고 밝혔다. 그는 “가족들이 극구반대했다”고 말하면서 ‘이거 안 된다’, ‘인형탈을 쓰고 방송하든 혼자만 팔려라’고 가족들의 반응을 재연하는 듯한 모습을 보였다.

한편 신정환은 2010년 해외 원정 도박 관련해 거짓 해명을 한 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 그는 논란 과정에서 뎅기열 치료를 받고 있다고 해명했으나 이후 사실이 아닌 것으로 드러나면서 큰 비판을 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지