종합특검, ‘계엄 정당화 메시지 의혹’ 신원식 전 국가안보실장 첫 소환

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 ‘계엄 정당화 메시지’ 의혹과 관련해 신원식 전 국가안보실장을 불러 조사했다.

종합특검은 10일 오전 신 전 실장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 종합특검은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 선포 직후 국가안보실을 통해 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시했다는 의혹을 수사 중이다.

신원식 전 국가안보실장이 '계엄 정당화 메시지' 의혹과 관련해 피의자 조사를 받기 위해 10일 경기 과천시 2차 종합특검팀 사무실에 출석하고 있다. 뉴시스

당시 메시지에는 ‘이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것이다’, ‘윤석열 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’는 등 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

신 전 실장은 이날 종합특검에 출석하며 ‘미국 등 우방국에 계엄 정당화 메시지를 전파했다는 혐의를 인정하나’, ‘윤석열 전 대통령의 지시를 받았나’ 등의 질문에 답하지 않고 곧장 조사실로 향했다.

앞서 종합특검은 6일 윤 전 대통령을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 소환해 당시 메시지 전달 경위 등을 집중적으로 추궁했다. 윤 전 대통령은 조사에서 여전히 비상계엄이 적법했기에 이를 알리라는 행위 역시 위법하다고 볼 수 없다는 취지로 주장한 것으로 파악됐다. 아울러 제기된 의혹과 같이 국가안보실 등에 구체적인 지시는 하지 않았다며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

종합특검은 국가정보원도 계엄 정당화 메시지 의혹에 관여했다고 의심하고 있다. 종합특검은 국정원이 미국중앙정보국(CIA) 책임자를 불러 비상계엄의 정당성을 설파하는 과정에 조태용 전 국정원장과 홍장원 전 국정원 1차장이 개입했다고 보고있다.

종합특검은 11일 홍 전 차장, 12일에는 조 전 원장을 재차 불러 관련 내용을 조사할 예정이다.

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