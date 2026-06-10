국내외 주류업계 참가 ‘2026 서울국제주류&와인박람회’ 18일 코엑스서 개최

국내외 주류 산업 관계자들이 한자리에 모여 최신 시장 동향과 비즈니스 기회를 공유하는 ‘2026 서울국제주류&와인박람회’가 오는 6월 18일부터 20일까지 서울 삼성동 코엑스 3층 C홀에서 개최된다.

㈜한국국제전시(대표이사 문영수)가 주최하는 서울국제주류&와인박람회는 1992년 첫 개최 이후 올해 35회를 맞이한 국내 주류 산업 전문 전시회다. 단순한 제품 전시를 넘어 국내외 생산자와 수입사, 유통사, 외식업계 관계자들이 교류하는 비즈니스 플랫폼으로 운영돼 왔다.

올해 전시회에는 와인과 위스키, 맥주, 전통주 등 다양한 주종의 국내외 기업 360여 개사가 참가하며, 총 450개 부스 규모로 약 8,000여 개 브랜드를 선보일 예정이다. 지난해 말 참가 신청이 조기 마감될 정도로 업계의 관심을 받았다.

특히 올해는 스페인의 바스크 와인과 카탈루냐의 DO Montsant/몬산트 와인이 국내 전시회에 처음 참가한다. 바스크를 대표하는 차콜리와 리오하 알라베사 와인을 비롯해 바스크 시드라, 가다랑어·앤초비 가공품 등 유럽연합 인증 미식 제품을 선보이며, 국내 주요 주류 수입·유통기업과 바스크 생산자 간의 맞춤형 B2B 미팅을 진행할 예정이다.

또한 바스크 와인의 역사와 원산지 명칭(D.O.), 주요 품종 및 테루아의 특성을 소개하는 전문가 와인 테이스팅 프로그램을 동시통역으로 운영해 국내 업계 관계자들의 이해를 높이고 한국 시장 진출 기반을 마련할 계획이다.

카탈루냐의 DO Montsant/몬산트 와인 역시 6월 19일 오후 3시부터 전시장 내 세미나실에서 ‘DO Montsant 와인 마스터 클래스’를 동시통역으로 진행할 예정이며, 국내 업계 관계자들에게 관련 정보를 제공할 예정이다.

최근 성장세를 보이고 있는 전통주 산업 역시 주요 전시 콘텐츠 중 하나다. 다양한 양조장과 브랜드가 참가해 제품을 소개하고 새로운 유통 채널 확보에 나설 예정이다.

이 밖에도 일본 국세청이 지원하는 일본 국가관이 다시 참가해 일본 사케와 전통 주류를 선보이며, 아시아 주류 시장의 흐름과 수출입 협력 가능성을 소개할 계획이다.

전시 기간에는 세미나와 마스터 클래스 외에도 코리안컵 칵테일대회, 코리아 홈브루잉 챔피언십, 화요 칵테일 챔피언십 등이 함께 열려 업계 전문가와 예비 인재들이 교류하는 장을 마련한다.

서울국제주류&와인박람회 관계자는 “급변하는 주류 시장 환경 속에서 국내외 기업들이 새로운 비즈니스 기회를 발굴하고 시장 정보를 공유할 수 있는 플랫폼 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “산업 발전에 기여할 수 있는 실질적인 전시회가 되도록 준비하고 있다”고 밝혔다.

한편, 주최 측은 관람객 안전 확보와 행사장 내 일회용품 줄이기 캠페인(다회용 컵 사용 권장 등)을 통해 지속 가능한 전시회 운영을 준비할 계획이다. 또한 사전 예매 기간을 놓친 관람객들의 불법 암표 거래로 인한 소비자 피해를 예방하기 위해 현장 티켓 판매도 함께 진행한다.

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