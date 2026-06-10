문원, 결혼식장서 깜짝 공개한 자작곡 '기다렸던 시간' 10일 발매

행복한 결혼식을 올린 신지·문원 부부. 신지 인스타그램 캡처

가수 문원이 결혼식장에서 아내 신지를 위해 깜짝 공개했던 감동의 프러포즈 축가를 정식 음원으로 선보인다고 밝혔다.

문원은 10일 낮 12시 각종 온라인 음원사이트를 통해 신보 ‘기다렸던 시간’을 발매한다.

‘기다렸던 시간’은 문원이 직접 작사와 작곡에 참여한 자작곡이다. 서정적인 멜로디 라인과 감미로운 음색 위에 사랑하는 사람을 향한 깊은 애정과 변함없는 사랑의 약속을 녹여내 진정성 있는 메시지를 전했다.

10일 앨범으로 발매되는 '기다렸던 시간'. 사진 본인 제공

문원의 프러포즈 축가는 신지에게 깊은 감동을 주었고, 두 사람의 소중한 순간을 위해 탄생한 곡인 만큼 고마움과 평생 함께하겠다는 진심 어린 마음이 담겨 리스너들에게도 깊은 울림을 전할 것으로 기대된다.

특히 ‘기다렸던 시간’은 문원이 지난 5월 2일 결혼식에서 깜짝 공개했다.

당시 문원은 피로연에서 신지를 위해 준비한 영상과 함께 ‘기다렸던 시간’을 선물로 불렀다. ‘이렇게 아름다운 날 지금 이 순간을 네게 선물하는 노래’라는 가사에선 신지의 본명인 이지선을 녹여 깊은 감동을 선사했다.

신지의 결혼식을 축하하는 이들. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

이러한 순간은 지난 9일 방송된 MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 2회에서 공개되기도 했다. 문원은 신지와 함께 ‘남의 집 귀한 가족’을 통해 달콤한 신혼생활을 공개하고 있다.

이날 방송을 통해 두 사람의 결혼식 현장과 더불어 신곡 ‘기다렸던 시간’이 방송 최초로 공개되며 화제를 모았다. 문원이 준비한 이벤트가 성공하며 행복이 느껴지는 분위기 속에서 달콤한 시간을 보내는 이들의 모습에 관심이 쏠린다.

한편, 그간 ‘어떻게’, ‘잠시 쉬어가기를’ 등 다양한 곡을 통해 독보적인 감성을 보여준 문원은 지난해 7월 신지와 듀엣곡 ‘샬라카둘라(Salagadoola)’를 발표하며 남다른 음악적 호흡을 자랑한 바 있다.

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