해작사 제35대 사령관에 곽광섭 중장 취임

대한민국 해역 방어와 해양통제권 확보를 위한 해군의 해상·해중·항공작전과 훈련을 지휘하는 해군작전사령관에 곽광섭(사진) 중장이 10일 취임했다.

해군작전사령부(해작사)는 이날 부산해군기지에서 김경률 해군참모총장 주재로 제35대 해군작전사령관 취임식을 가졌다고 밝혔다.

해군사관학교 48기생인 신임 곽 사령관은 1994년 소위로 임관한 이후 이지스구축함(DDG) 서애류성룡함 함장과 제1해상전투단장, 해군본부 정책실장, 해군본부 기획관리참모부장, 해군 1함대사령관, 해군참모차장 등 주요 보직을 역임하며, 폭넓은 지휘경험과 군사적 식견을 바탕으로 해군 작전과 전력을 아우르는 전문성을 갖춘 해양작전 전문가로 알려졌다.

곽 사령관은 취임사를 통해 “해작사와 연합해군구성군사 전우들에게 전사정신·혁신·책임·안전·팀워크를 끝까지 포기하지 말고 전우들에게 행복한 기억이 되는 ‘처음’을 선물하고, 임무에 있어 처음을 양보하지 않는 선도자가 될 것을 요구하고, 지시한다”고 밝혔다.

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