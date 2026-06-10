옵타 슈퍼컴의 한국-체코전서 한국 승리 예상…한국 42.9% vs 체코 31.3%

축구 통계 전문 업체 ‘옵타’는 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 꺾을 확률을 42.9%로 예측하며 한국의 승리 가능성을 크게 내다봤다.

옵타는 10일 홈페이지를 통해 슈퍼컴퓨터를 활용한 북중미 월드컵 조별리그 성적 예상을 일부 수정해서 공개했다. 지난 2일 첫 발표 이후 추가 시뮬레이션을 통해 예상치를 조금 바꿨다.

한국 축구대표팀 훈련 모습. 뉴스1

한국 팬들의 관심은 조별리그 A조 1차전 승패 예상에 쏠린다. 옵타는 한국과 체코의 1차전에서 한국의 승리 가능성을 42.9%로 높게 평가했다. 반면 체코가 홍명보호를 꺾을 확률을 31.1%로 예상했고, 무승부 확률을 26.0%로 내다봤다.

한국은 체코와 역대 전적에선 1승 2무 2패로 살짝 밀리지만 마지막 대결이 10년 전이라 큰 의미가 없다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 한국(25위)이 체코(40위)보다 높다.

옵타는 한국-체코전에 대해 “두 팀은 2016년 6월 마지막 대결에서 한국이 이겼다. 당시 한국은 전반 27분 윤빛가람의 선제골로 앞서가고 석현준이 전반 40분 추가골을 넣었다. 체코는 후반 1분 마렉 수히가 한 골을 만회하는 데 그쳤다”고 최근 맞대결 성적을 소개했다. 그러면서 “올해 한국은 조규성(미트윌란)과 손흥민(LAFC)이 공격을 이끌고 있다. 두 선수는 각각 2골씩을 기록해 팀 내 공동 최다 득점자에 올랐다”라며 “체코는 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)와 파트리크 시크(레버쿠젠)가 올해 각각 2골씩을 터트려 위협적인 모습을 보여주고 있다”고 전했다.

옵타는 조별리그 A조에서 한국의 성적을 조 1위 22.4%, 조 2위 28.4%, 조 3위 26.8%, 조 4위 22.4%로 예상했다. 이에 따라 한국의 32강 진출 확률은 70.1%로 내다봤다.

멕시코의 조 1위 확률을 48%로 가장 높게 봤고, 체코는 18.4%로 한국(22.4%)보다 밀린다. 체코의 32강 진출 확률 역시 64.2%로 한국보다 뒤지면서 한국이 조 2위로 32강에 진출할 것으로 예상했다.

한국의 예상 성적도 지난 2일 전망치와 조금 달라졌다. 앞서 옵타는 한국에 대해 32강 70.35%·16강 33.52%·8강 12.74%. 4강 4.02%, 결승 진출 1.30%, 우승은 0.36%로 내다봤지만, 새로운 버전에선 32강 70.62%·16강 33.72%·8강 12.53%·4강 4.05%·결승 진출 1.34%·우승 0.40%로 조금씩 상향됐다.

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