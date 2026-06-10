아파트 ‘첫인상’이 집값 말한다…문주·출입구 디자인 경쟁

아파트의 첫인상은 집 안이 아니라 단지 입구에서 시작된다. 문주를 지나 동 출입구로 향하는 길, 주차장 진입램프 같은 공간이 단지의 이미지를 만든다.

㈜한화 제공

10일 국토교통부 2024년 주거실태조사에 따르면 국내 가구의 평균 거주기간은 8.4년, 현재 주택에 거주한 기간이 2년 이내인 주거이동률은 30.3%였다. 집은 한 번 선택하면 오랜 시간 머무는 생활 기반이다. 건설사들이 단지 입구와 공용 동선에 공을 들이는 이유도 여기에 있다.

㈜한화 건설부문은 한화포레나 문주와 출입구를 비롯한 진입동선 통합 디자인 ‘포레나 Journey’를 개발하고, 향후 분양 단지에 점진적으로 적용한다고 밝혔다.

이번 디자인은 한화포레나의 브랜드 경험을 강화하기 위해 마련됐다. 앞서 선보인 ‘포레나 Vista’가 멀리서 바라보는 건축물의 외관에 초점을 맞췄다면, ‘포레나 Journey’는 아파트 입구에서 동으로 이동하며 마주하는 가까운 풍경에 집중했다.

‘포레나 Journey’의 핵심은 진입동선을 단순한 이동 경로가 아닌 하나의 ‘여정’으로 설계한 점이다. 입주민이 단지에 들어서고, 걷고, 머무는 과정에서 같은 브랜드 이미지를 반복적으로 경험하도록 짰다.

문주는 기존보다 석재 소재의 색채 대비를 강조했다. 구조적 결합에서 오는 무게감으로 단지 진입부의 존재감을 키웠다. 문주 측면에는 석재를 활용한 브랜드 패턴을 넣고, 천장에는 그라데이션 형태의 LED 조명을 적용했다.

정문에서 지하로 이어지는 주차장 진입램프에도 문주와 같은 석재 소재를 썼다. 정문, 램프, 동 출입구가 따로 보이지 않고 하나의 흐름으로 읽히도록 한 것이다.

건설사들이 문주와 진입공간에 힘을 주는 배경에는 브랜드 아파트 시장의 변화가 있다.

과거 아파트 외관 경쟁은 주로 건물 높이, 외벽 색채, 단지 규모에 머물렀다. 최근에는 입주민이 실제로 매일 통과하는 공간으로 경쟁 무대가 옮겨가고 있다. 문주는 단지 이름을 알리는 표식을 넘어, 브랜드의 첫 장면이 됐다.

특히 신축 단지에서는 문주의 규모와 소재, 조명, 보행 동선이 분양 홍보의 주요 요소로 쓰인다. 고급 석재, 금속 패널, 간접조명, 드롭오프존 등이 더해지면서 아파트 입구는 호텔 로비에 가까운 환대 공간으로 확장되고 있다.

문주 경쟁이 단순한 장식 경쟁에 그치지 않는 이유도 있다. 입구와 출입구는 입주민뿐 아니라 방문객, 배달기사, 차량 이용자까지 반복적으로 마주하는 공간이다. 단지의 관리 수준과 브랜드 이미지를 가장 먼저 보여주는 지점이다.

업계 전반에서도 비슷한 흐름이 나타난다.

현대엔지니어링은 ‘힐스테이트 e편한세상 문정’의 문주 디자인으로 2025 아시아 디자인 프라이즈에서 위너로 선정됐다. 석재를 활용하되 일반적인 사각형 문주에서 벗어나, 아파트 출입구에서 상가까지 이어지는 사선형 디자인을 적용했다.

GS건설도 2024년 자이 브랜드를 22년 만에 리뉴얼하며 사용자 경험을 전면에 내세웠다. 이후 하우스자이와 자이랩 등을 통해 세계 3대 디자인 어워드에서 수상하며 브랜드 공간의 디자인 경쟁력을 강조했다.

삼성물산은 래미안 단지에서 공용공간과 생활 기술을 결합하는 실험을 이어가고 있다. 래미안 리더스원에서는 자율주행 음식배달로봇이 공동현관 자동문 개폐, 엘리베이터 호출과 연동돼 세대 현관 앞까지 이동하는 서비스를 구축했다.

이 흐름은 공통된 방향을 가리킨다. 아파트 브랜드 경쟁이 ‘멀리서 보이는 외관’에서 ‘매일 지나치는 동선’으로 이동하고 있다는 점이다.

아파트의 첫인상은 이제 정문에서 끝나지 않는다. 차가 지하로 들어가고, 사람이 동 출입구를 지나고, 엘리베이터 앞에 서는 과정 전체가 브랜드 경험이 된다.

건설업계 관계자는 “최근 수요자들은 평면이나 세대 내부뿐 아니라 단지에 들어설 때의 분위기, 보행 동선, 조경과 출입구의 완성도까지 함께 본다”며 “공용공간 디자인은 분양 상품의 차별성을 보여주는 중요한 기준이 되고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지