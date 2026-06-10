[청와대 스케치] 李대통령, 유럽 순방길에서도 성과 홍보…“공동체 재정, 정부 출범 당시보다 훨씬 강해져”

이재명 대통령은 9일 오전 첫 유럽 순방길에 올랐다. 이 대통령은 벨기에를 시작으로 이탈리아, 교황청을 거쳐 주요 7개국(G7) 정상회의가 열리는 프랑스를 8박10일 일정으로 찾는다. 이 대통령은 벨기에 브뤼셀로 향하는 순방길에서도 국정 성과를 홍보하는 데 열을 올렸다. 필리핀 ‘한인 사업가 납치·살해’ 주범 검거 소식을 전하면서는 “경찰, 국정원, 외교부 모두 수고하셨다”는 격려를 남겼고, 국민총소득(GNI) 사상 최고치 기록 사실을 알리면서는 “대한민국 경제의 도약이 국민 모두의 성장으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

G7 정상회의 참석차 유럽 순방 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남 서울공항을 통해 출국하며 인사하고 있다. 뉴스1

①“취임 후 첫 유럽 방문…경제·외교 기반 더 굳건히 다지기 위한 여정”

이 대통령은 이날 경기 성남 서울공항에서 브뤼셀로 향하는 공군 1호기에 오른 직후 엑스(X)에 올린 글에서 “글로벌 복합위기 속에서 협력의 지평을 넓히며, 우리 경제와 외교의 기반을 더욱 굳건히 다지기 위한 여정”이라는 첫 유럽 순방 의미를 설명했다.

첫 방문국인 벨기에에 대해서는 “유럽의 물류 중심지이자 혁신적인 중소기업 성장 생태계를 갖춘 벨기에는 우리 기업들의 유럽 진출을 확대하고, 새로운 성장 기회를 만들어가는 데 든든한 파트너가 될 것”이라고 했다. 다음달 초 방탄소년단(BTS)의 첫 벨기에 단독 콘서트가 예정된 것도 언급하며 “문화와 인적 교류의 잠재력도 매우 크다. 양국의 미래 세대를 잇는 협력도 한층 더 깊어질 것”이라고 했다.

이 대통령은 또 올해 한국과 벨기에의 수교 125주년을 맞아 “바트 드 웨브흐 총리님과의 첫 만남이 양국 관계를 더욱 발전시키고, 나아가 미래 협력의 새 길을 여는 계기가 되길 기대한다”고 마무리했다.

②“우리 공동체의 재정, 정부 출범 당시보다 훨씬 강해졌다”

이날 오후 페이스북 메시지에서는 한국은행이 발표한 올해 1분기 국민소득 통계를 소개하며 이같이 강조했다. 이 대통령은 “국민들의 실질 구매력을 보여주는 실질 GNI(국민총소득) 성장률이 1분기에 전기비 9.2%를 기록했다. 1960년 이 통계를 만들기 시작한 이후 ‘사상 최고치’”라며 “전년동기비로 보면 13.2% 증가로 1988년 이후 37년 만의 최고치”라고 했다. 1분기 명목 국내총생산(GDP) 전기비 성장률도 10.5%를 기록, 1976년 이후 50년 만의 최고치를 기록했다고 밝혔다. 이 대통령은 글에서 ‘최고치’라는 단어를 4차례나 사용했다.

이 대통령은 “덕분에 올해 국가채무비율이 40% 중후반대로 상당폭 낮아지고 세수도 크게 늘어날 전망”이라며 “재정 건전성이 한층 더 튼튼해질 뿐 아니라 미래 세대를 위한 투자 여력도 커질 것”이라는 낙관론을 제시했다. 국민연금 기금 강화, 이재명정부 출범 후 모든 분기 성장률 상향 업데이트도 언급했다.

이 대통령은 다만 “국민의 삶과 일상 속에서 이 성과가 느껴져야만, ’대체불가 대한민국’이라고 할 수 있을 것”이라며 “대한민국 경제의 도약이 국민 모두의 성장으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 이 대통령은 전날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 “2026년 올해를 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 ‘대체불가 대한민국’의 담대한 꿈이 시작된 해로 삼겠다”고 선언한 바 있다.

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