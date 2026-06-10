검색

[청와대 스케치] 李대통령, 유럽 순방길에서도 성과 홍보…“공동체 재정, 정부 출범 당시보다 훨씬 강해져”

관련이슈 청와대 스케치

입력 :
이지안 기자 easy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

이재명 대통령은 9일 오전 첫 유럽 순방길에 올랐다. 이 대통령은 벨기에를 시작으로 이탈리아, 교황청을 거쳐 주요 7개국(G7) 정상회의가 열리는 프랑스를 8박10일 일정으로 찾는다. 이 대통령은 벨기에 브뤼셀로 향하는 순방길에서도 국정 성과를 홍보하는 데 열을 올렸다. 필리핀 ‘한인 사업가 납치·살해’ 주범 검거 소식을 전하면서는 “경찰, 국정원, 외교부 모두 수고하셨다”는 격려를 남겼고, 국민총소득(GNI) 사상 최고치 기록 사실을 알리면서는 “대한민국 경제의 도약이 국민 모두의 성장으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

G7 정상회의 참석차 유럽 순방 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남 서울공항을 통해 출국하며 인사하고 있다. 뉴스1
G7 정상회의 참석차 유럽 순방 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남 서울공항을 통해 출국하며 인사하고 있다. 뉴스1

①“취임 후 첫 유럽 방문…경제·외교 기반 더 굳건히 다지기 위한 여정”

 

이 대통령은 이날 경기 성남 서울공항에서 브뤼셀로 향하는 공군 1호기에 오른 직후 엑스(X)에 올린 글에서 “글로벌 복합위기 속에서 협력의 지평을 넓히며, 우리 경제와 외교의 기반을 더욱 굳건히 다지기 위한 여정”이라는 첫 유럽 순방 의미를 설명했다.

 

첫 방문국인 벨기에에 대해서는 “유럽의 물류 중심지이자 혁신적인 중소기업 성장 생태계를 갖춘 벨기에는 우리 기업들의 유럽 진출을 확대하고, 새로운 성장 기회를 만들어가는 데 든든한 파트너가 될 것”이라고 했다. 다음달 초 방탄소년단(BTS)의 첫 벨기에 단독 콘서트가 예정된 것도 언급하며 “문화와 인적 교류의 잠재력도 매우 크다. 양국의 미래 세대를 잇는 협력도 한층 더 깊어질 것”이라고 했다. 

 

이 대통령은 또 올해 한국과 벨기에의 수교 125주년을 맞아 “바트 드 웨브흐 총리님과의 첫 만남이 양국 관계를 더욱 발전시키고, 나아가 미래 협력의 새 길을 여는 계기가 되길 기대한다”고 마무리했다. 

 

②“우리 공동체의 재정, 정부 출범 당시보다 훨씬 강해졌다” 

 

이날 오후 페이스북 메시지에서는 한국은행이 발표한 올해 1분기 국민소득 통계를 소개하며 이같이 강조했다. 이 대통령은 “국민들의 실질 구매력을 보여주는 실질 GNI(국민총소득) 성장률이 1분기에 전기비 9.2%를 기록했다. 1960년 이 통계를 만들기 시작한 이후 ‘사상 최고치’”라며 “전년동기비로 보면 13.2% 증가로 1988년 이후 37년 만의 최고치”라고 했다. 1분기 명목 국내총생산(GDP) 전기비 성장률도 10.5%를 기록, 1976년 이후 50년 만의 최고치를 기록했다고 밝혔다. 이 대통령은 글에서 ‘최고치’라는 단어를 4차례나 사용했다. 

 

이 대통령은 “덕분에 올해 국가채무비율이 40% 중후반대로 상당폭 낮아지고 세수도 크게 늘어날 전망”이라며 “재정 건전성이 한층 더 튼튼해질 뿐 아니라 미래 세대를 위한 투자 여력도 커질 것”이라는 낙관론을 제시했다. 국민연금 기금 강화, 이재명정부 출범 후 모든 분기 성장률 상향 업데이트도 언급했다. 

 

이 대통령은 다만 “국민의 삶과 일상 속에서 이 성과가 느껴져야만, ’대체불가 대한민국’이라고 할 수 있을 것”이라며 “대한민국 경제의 도약이 국민 모두의 성장으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 이 대통령은 전날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 “2026년 올해를 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 ‘대체불가 대한민국’의 담대한 꿈이 시작된 해로 삼겠다”고 선언한 바 있다.


이지안 기자 easy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

제니, 개미 허리 드러낸 파격 무대의상
  • 제니, 개미 허리 드러낸 파격 무대의상
  • 신민아, 보석보다 빛나는 비주얼
  • 설현, 청춘 만화 속 비주얼…잘록 허리에 완벽 몸매
  • 권은비, 비키니 입고 뽐낸 섹시미…워터밤 여신다운 아찔 볼륨감·뒤태