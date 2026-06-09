靑 “환송 최소화”에 鄭 빠지고 金은 배웅… ‘명픽’ 정해졌나

‘안 간 것일까, 못 간 것일까.’



더불어민주당 지도부가 9일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 출국하는 이재명 대통령 환송행사에 모습을 드러내지 않으면서 여권 내 당권 경쟁과 맞물린 뒷말이 커지고 있다. 8월 전당대회를 앞두고 연임 도전 가능성이 커진 정청래 대표와 이를 견제하려는 비당권파 친명(친이재명)계의 신경전이 고조되는 와중에 벌어진 일이다. 특히 당권 도전을 위해 물러나는 김민석 국무총리가 공항 환송에 나서면서 여권에서는 이 대통령의 의중이 실린 ‘명픽’ 주자로 부각된 것 아니냐는 해석도 나왔다. 정 대표의 연임론과 김 총리 차출론, 비당권파 친명계의 견제심리가 얽히면서 8월 전당대회를 앞둔 여권 내부 긴장감도 한층 높아지는 분위기다.

사뭇 다른 분위기 이재명 대통령 부부(가운데)가 9일 오전 경기 성남시 서울공항에서 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 한 유럽 순방길에 나서고 있다. 앞줄 왼쪽부터 홍익표 정무수석, 강훈식 대통령 비서실장, 이 대통령, 김혜경 여사, 김민석 국무총리. 이날 순방길 환송식에는 더불어민주당 정청래 대표가 불참했다. 청와대사진기자단

여당 지도부는 관례적으로 정상외교를 위해 출국하는 대통령을 경기 성남 서울공항에서 배웅한다. 이날 공항에는 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 정무수석 등 청와대 참모들과 김 총리, 윤호중 행정안전부 장관 등 소수 인원만 이 대통령을 수행했다. 정 대표와 한병도 원내대표, 최고위원 등 당 지도부는 참석하지 않았다. 청와대 관계자는 “중동 전쟁의 장기화와 중앙선거관리위원회의 부실 관리 대응 등 국내 상황을 염두에 두어 청와대 및 내각 인사 등 환송 인원을 최소화했다”고 밝혔다.



그러나 정치권에선 “정 대표가 청와대로부터 배제된 것으로 봐야 하는 것 아니냐”는 관측이 나왔다. 당 관계자는 “일반적인 상황은 아니다”고 했다.



김 총리가 환송장에 모습을 드러낸 점도 여러 해석을 낳았다. 김 총리는 그동안 정상외교 일정을 마치고 귀국하는 이 대통령을 마중해 왔는데 환송행사에 나온 것은 이번이 처음이다. 결과적으로 당권 도전을 기정사실화한 김 총리가 정 대표 등 당 지도부가 빠진 자리를 채우며 부각된 모양새가 됐다.

주요7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령이 9일 성남 서울공항에서 환송 나온 김민석 국무총리와 인사하고 있다. 연합뉴스

이 장면을 두고 이 대통령이 민주당 대표 연임에 도전했던 2024년 8월 전당대회 당시 김 총리를 지원했던 상황을 떠올리는 반응도 나왔다. 당시 김 총리는 순회 경선 과정에서 득표력 부진을 극복하지 못한 채 고전하고 있었다. 이때 당대표 후보였던 이 대통령은 자신의 차량 옆자리에 김 총리를 태운 뒤 유튜브 생중계를 켜고 “왜 그렇게 표가 안 나오나. 난 좀 이해가 안 된다”고 했다. 그러자 이 대통령의 열성 지지 당원들이 몰표를 행사해 김 총리는 수석최고위원에 당선됐다. 이런 배경을 염두에 둔 친명계 의원들은 김 총리가 정 대표의 연임을 저지할 대항마로서 역할을 해주길 기대하고 있다. 정 대표가 지방선거 승리를 명분으로 연임론에 힘을 싣는 상황에서 김 총리가 당권 경쟁에 뛰어들 경우 친명계 내부 구도도 빠르게 재편될 수 있다는 관측이 나온다.



정 대표는 이날 전북에서 이원택 전북지사 당선인과 오찬을 한 것으로 전해졌다. 이 당선인은 6·3 지방선거 과정에서 현역 지사인 무소속 김관영 후보를 상대로 고전을 면치 못했다. 또 다른 당권 주자로 거론되는 송영길 전 대표를 비롯한 비당권파는 선거 기간 중 전북지사 후보 공천 과정을 잇달아 문제 삼았다. 당권파가 이를 두고 “이적 행위”(윤준병 의원), “해당 행위”(이성윤 최고위원)라고 맞대응하면서 양측의 관계가 악화일로를 걷고 있다.



전날 이 대통령의 취임 1주년 기자회견 메시지를 두고서도 당권파와 친명계는 아전인수식 해석을 내놓고 있다. 정 대표가 지방선거를 “전국적 승리”로 자평한 반면 이 대통령은 “최소한 성공은 아니다. 국민들의 경고”라고 했다. 이 대통령은 야당과 여당은 달라야 하는 점을 강조하며 “(여당은) 끊임없이 지지 계층을 넓혀야 한다. 그릇이 돼야 한다. 포용과 통합의 역할을 잘해야 한다”고도 했다. 비당권파는 이를 강성 지지층에 기댄 정 대표식 선거전략에 대한 우회적 경고로 받아들이는 반면, 친청(친정청래)계는 “대통령의 메시지는 분열 경계와 통합 주문”이라며 확대해석을 차단하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 8일 국회에서 비공개로 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

정치권의 한 관계자는 “정 대표를 향한 명확한 메시지”라고 이 대통령의 발언을 해석했다. 송 전 대표는 국회에서 취재진에 “(이 대통령은) 경기 평택을 국회의원 재선거에서 승리할 것으로 기대했는데 (패배한 것에) 너무 실망했다는 모습을 보인 것”이라고 했다. 정 대표의 선거전략이 부실했다는 기존 주장을 되풀이한 것이다. 그러나 조승래 사무총장은 CBS 라디오에서 “당이 기본적으로 가진 선거에 대한 평가와 궤를 같이하는 것이라고 생각한다”고 했다.



당내에서는 계파 갈등이 전당대회 국면에서 더 증폭될 수 있다는 우려도 나온다. 원조 친명으로 꼽히는 김영진 의원은 CBS 라디오에서 정 대표 책임론에 대해 “정 대표의 공과에 대해 정확히 살펴볼 필요가 있다”면서도 “특정 후보, 특정 세력이 아니라 민주당이 승리하는 과정을 만들어가는 게 가장 중요하다”고 했다. 이 대통령이 김 총리의 리더십을 언급한 데 대해서도 김 의원은 당 복귀를 앞둔 데 따른 “덕담”이라고 해석했다.

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