첫 카시트, 무엇을 봐야 하나…ADAC 최고점이 보여준 신생아 안전의 기준

아기가 처음 차를 타는 순간은 생각보다 빨리 찾아온다. 산부인과 퇴원길부터 조리원 이동, 첫 예방접종까지 차량을 이용할 일이 이어진다. 카시트가 단순한 육아용품이 아니라 필수 안전장비로 불리는 이유다.

다이치 제공

9일 한국도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)에 따르면 2025년 어린이 교통사고는 8780건, 사망자는 13명으로 집계됐다. 어린이 교통사고 자체는 전년보다 4.0% 줄었지만, 차량 안에서 아이를 어떻게 보호하느냐는 여전히 부모가 직접 챙겨야 할 문제다.

대한민국 카시트 브랜드 다이치의 신생아용 바구니형 카시트 ‘블리바 픽스(BLIVA FIX)’가 독일 자동차협회(ADAC)의 2026년 봄 카시트 테스트에서 종합 최고점을 받은 제품과 동일 생산 기반으로 안전성을 입증했다.

이번 테스트에서 종합 1위에 오른 제품은 이탈리아 브랜드 Foppapedretti의 ‘Disk Infant i-Size + Tech i-Size’다. ADAC 종합점수 1.9점을 받아 전체 평가 대상 중 가장 우수한 성적을 기록했다. 다이치 측은 블리바 픽스가 이 제품과 동일 OEM·동일 생산 기반의 모듈러 시스템 카시트라고 설명했다.

ADAC는 해당 모델에 대해 ‘안전한 바구니형 카시트’라고 평가했다. ISOFIX 베이스에 쉽고 안정적으로 장착할 수 있고, 한 번 설치한 베이스를 차량에 그대로 둔 채 카시트만 탈착할 수 있다는 점도 언급했다.

점수도 높았다. ADAC 원문 기준 이 제품의 종합점수는 1.9점, 안전성 점수는 1.8점이다. 정면 충돌 시 부상 위험이 매우 낮고, 벨트 경로가 적절하며, 카시트가 차량에 단단히 고정된다는 평가를 받았다. 유해물질과 환경유해물질 항목도 각각 1.0점으로 낮은 오염 수준을 보였다.

ADAC 평가는 점수가 낮을수록 좋은 방식이다. 1.6~2.5점은 ‘우수’ 등급에 해당한다. 이번 결과가 의미 있는 이유는 신생아용 카시트가 단순히 푹신한 좌석이 아니라 충돌 상황에서 머리와 목을 어떻게 지켜내는지로 평가받기 때문이다.

신생아용 카시트에서 중요한 것은 제품 성능만이 아니다. 제대로 설치되지 않으면 안전성은 크게 떨어진다.

한국소비자원은 과거 영유아용 카시트 안전실태조사에서 조사 대상 보호자 100명 중 47명이 카시트를 잘못 장착해 이용한 경험이 있었다고 밝혔다. 실제 차량에 장착된 카시트 100개 중 17개는 장착수칙을 하나 이상 지키지 않았다.

블리바 픽스가 ISOFIX 베이스 방식을 앞세우는 이유도 여기에 있다. 차량 안전벨트만으로 고정하는 방식보다 설치 과정이 단순하고, 카시트가 제대로 결합됐는지 확인하기 쉽다. 회전 기능은 아이를 태우고 내릴 때 보호자가 몸을 깊게 숙여야 하는 부담을 줄인다.

신생아를 안고 차량 문 앞에 서보면 차이가 더 분명해진다. 한 손으로 아이의 머리를 받치고, 다른 손으로 벨트를 찾는 순간 오장착 가능성은 커진다. 카시트의 편의성은 결국 안전성과 맞닿아 있다.

이번 ADAC 봄 테스트는 카시트 시장의 격차도 보여줬다. 총 26개 모델 중 6개가 ‘우수’ 등급을 받았고, 16개는 ‘보통’, 3개는 ‘충분’, 1개는 ‘미흡’ 평가를 받았다. 같은 카시트라는 이름을 달고 있어도 충돌 안전성, 설치 안정성, 유해물질 평가 결과는 크게 갈렸다.

특히 신생아가 쓰는 바구니형 카시트는 생후 첫 수개월의 이동을 책임진다. 이 시기 아이는 머리와 목을 스스로 충분히 지탱하기 어렵다. 정면 충돌 때 몸이 앞으로 쏠리는 힘을 줄이려면 뒤보기 장착이 중요하다. 국내에서도 만 6세 미만 영유아의 카시트 착용은 의무다.

카시트 경쟁은 충돌 안전성만으로 끝나지 않는다. 부모가 매일 제대로 쓸 수 있어야 한다. 아이를 태우는 시간, 차량 간 이동, 뒷좌석 공간, 세탁과 관리까지 실제 사용성이 제품 선택의 기준이 되고 있다.

글로벌 브랜드들도 같은 방향으로 움직이고 있다. 싸이벡스, 실버크로스, 킨더크래프트 등은 ADAC 테스트에서 충돌 안전성과 조작 편의성, 인체공학 점수를 함께 평가받았다. 스웨덴 브랜드 툴레는 안전 기술에 더해 디자인과 가족 이동 경험을 앞세운 주니어 카시트 제품으로 디자인 어워드 수상 이력을 쌓고 있다.

국내 시장도 달라지고 있다. 과거에는 ‘카시트를 사느냐’가 고민이었다면, 이제는 ‘아이의 성장 단계와 차량 환경에 맞는 제품을 고르느냐’가 핵심이 됐다. 신생아 첫 카시트는 그 출발점이다.

업계 한 관계자는 “신생아 시기의 카시트는 아이가 가장 연약한 시기에 사용하는 안전장비”라며 “브랜드나 디자인보다 차량에 정확하게 장착할 수 있는지, 부모가 매번 쉽게 사용할 수 있는지를 먼저 확인하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “좋은 카시트도 제대로 설치되지 않으면 안전성을 기대하기 어렵다”며 “구매 전 실제 차량 장착 여부와 사용 편의성을 충분히 확인해 보는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지