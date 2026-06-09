K-푸드의 새 지평을 열다… '서울푸드 2026' 개막 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

9일 경기 고양 킨텍스에서 '서울푸드 2026(2026 SEOUL FOOD)'가 개막했다.

서울푸드 2026은 국내 최대 식품 전시회이자 아시아 4대 식품 산업 플랫폼으로 올해로 44회차를 맞았다. 전세계 49개국 1,800개 기업이 참여했다. 국내외 식품업계 관계자들을 위한 비즈니스 플랫폼 역할을 강화하고, 국내 기업들의 해외 진출을 지원한다.

새로운 수출 아이콘이 된 K푸드 제품과 기술 등을 한자리에 만나볼 수 있다. 글로벌 시장에서 K푸드의 지속적인 성장을 위한 다양한 프로그램도 운영한다.

이번 전시는 오는 12일까지 킨텍스 제1, 2 전시장에서 열린다.

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