“영화관서 북중미 월드컵 함께 응원해요”

2026 북중미 월드컵을 메가박스 일부 상영관에서 생중계로 관람하며 응원할 수 있는 행사가 진행된다.



메가박스는 대한민국 국가대표팀의 조별리그 전 경기를 전국 주요 지점에서 단독 생중계(포스터)한다고 9일 밝혔다.

12일 오전 11시 체코전부터 19일 오전 10시 멕시코전, 25일 오전 10시 남아프리카공화국과의 3차전까지 대한민국 대표팀의 조별리그 경기를 대형 스크린을 통해 송출할 예정이다. 서울에선 코엑스·센트럴·상암월드컵경기장·신촌·구의이스트폴·더부티크목동현대백화점 등 14개관에서 관람할 수 있다.



메가박스는 생중계가 진행되는 상영관을 ‘라이브 응원관’ 형태로 운영한다. 극장 안이지만 경기장에서처럼 각종 음식을 먹으며 떠들썩하게 응원할 수 있도록 할 방침이다.



관람객에게는 월드컵 공식 엠블럼이 새겨진 응원용 클래퍼가 선착순 증정되며, 티켓가는 2만5000원이다. 점심시간대에 진행되는 경기 일정을 고려해 기업이나 동호회 등 20인 이상 단체 관람 예매 시 티켓 1인당 2000원씩의 할인 혜택을 제공한다.



메가박스 관계자는 “경기가 열리는 낮 시간대에 시원한 극장에서 함께 극장골의 희열을 진짜 극장에서 함께 즐기시길 바란다”고 밝혔다.

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