방지시설 미가동·오염물질 배출 ‘딱 걸렸어’

부산지역 공업단지에서 각종 환경오염물질을 무단 배출하던 업체가 무더기로 적발됐다.



부산시 특별사법경찰과는 지난 3∼5월 부산 사하구·강서구·사상구·기장군 등 주요 공단 내 환경오염물질 배출사업장 100곳을 대상으로 오염물질 배출 실태를 조사한 결과 위반업체 19곳을 적발했다고 9일 밝혔다. 이들 업체는 △대기오염 방지시설 미가동 6곳 △미신고 대기배출시설 설치·운영 4곳 △대기오염물질 자가측정 미이행 4곳 △사고대비물질 관리기준 미준수 2곳 △무허가 폐기물처리업(수집·운반) 운영 1곳 △폐기물 부적정 처리 1곳, △폐기물 처리기준 미준수 1곳이다.



도금업 및 금속표면처리업체인 A사 등 6개 업체는 대기오염물질 저감 방지시설을 가동하지 않은 채 배출시설을 운영하다 적발됐고, B사 등 4개 업체는 배출시설을 설치·운영하면서 관할 구청에 배출시설 설치 신고를 하지 않고 무단으로 운영하면서 오염물질을 대기 중으로 불법 배출하다 적발됐다. 시는 이번 단속에서 적발된 19개 업체에 대해서는 검찰 송치 절차를 진행하고 관할 행정기관에 통보해 행정처분이 이뤄지도록 조치할 예정이다.

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