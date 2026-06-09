진선규 "아내 드라마, 수위 높은 장면 있다…아직 안 봐"

배우 진선규가 아내인 배우 박보경의 작품 속 애정신을 보지 못한다고 했다.

진선규는 8일 SBS TV 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'에 배우 김지석과 함께 게스트로 출연했다.

배우 진선규·김지석. '아니 근데 진짜!' 유튜브 캡쳐

진선규는 "(박보경과) 한예종 선후배였다. 졸업 후에 극단에서 함께 공연하며 친해졌다"고 했다.

그는 "둘 다 배우였는데 결혼 후엔 제가 연극을 하며 생활비를 벌고 아내는 한 8년간 활동을 쉬었다"고 했다.

MC 이상민이 "지금 아내분이 너무 잘되고 있는데 기분이 어떠냐"고 했다.

진선규는 "아내가 8년 만에 본 오디션이 '작은 아씨들'인데 작품이 잘돼 기분이 묘하면서도 좋았다"고 했다.

김지석이 "형수님은 그동안 작품에서 키스신이 없었냐"고 하자 진선규는 잠시 말을 더듬었다.

그러면서 그는 "아내 작품 중에 아직 보지 않은 게 하나 있다. '우씨왕후'라는 작품이 있는데 거기에 쎈 장면이 있다고 들었다"고 했다.

이에 MC 붐이 "일부러 안 보는거냐"고 묻자 그는 "안 봤다. 보기가 애매하다"라고 말했다.

김지석은 "그래도 궁금하지 않냐. 얼마나 사랑하면 그 장면을 못보냐"며 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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