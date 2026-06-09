진선규 "아내 드라마, 수위 높은 장면 있다…아직 안 봐"

배우 진선규가 아내인 배우 박보경의 작품 속 애정신을 보지 못한다고 했다.
진선규는 8일 SBS TV 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'에 배우 김지석과 함께 게스트로 출연했다.
진선규는 "(박보경과) 한예종 선후배였다. 졸업 후에 극단에서 함께 공연하며 친해졌다"고 했다.
그는 "둘 다 배우였는데 결혼 후엔 제가 연극을 하며 생활비를 벌고 아내는 한 8년간 활동을 쉬었다"고 했다.
MC 이상민이 "지금 아내분이 너무 잘되고 있는데 기분이 어떠냐"고 했다.
진선규는 "아내가 8년 만에 본 오디션이 '작은 아씨들'인데 작품이 잘돼 기분이 묘하면서도 좋았다"고 했다.
김지석이 "형수님은 그동안 작품에서 키스신이 없었냐"고 하자 진선규는 잠시 말을 더듬었다.
그러면서 그는 "아내 작품 중에 아직 보지 않은 게 하나 있다. '우씨왕후'라는 작품이 있는데 거기에 쎈 장면이 있다고 들었다"고 했다.
이에 MC 붐이 "일부러 안 보는거냐"고 묻자 그는 "안 봤다. 보기가 애매하다"라고 말했다.
김지석은 "그래도 궁금하지 않냐. 얼마나 사랑하면 그 장면을 못보냐"며 웃음을 자아냈다.
<뉴시스>
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