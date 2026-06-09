[속보] 이준석, 장동혁 사전투표 폐지 주장에 “윤어게인 정당된 것”

이준석 개혁신당 대표. 뉴시스

이준석 개혁신당 대표는 9일 장동혁 국민의힘 대표의 ‘사전투표 폐지’ 주장에 대해 “망상에 빠져 선관위로 군대를 보낸 윤석열 전대통령과의 일체화를 선언했으니 윤어게인 정당이 된 것”이라고 비판했다.

이 대표는 이날 페이스북에 “오늘부로 국민의힘은 사실상 부정선거 단일의제 정당인 황교안 전 총리의 자유와혁신과의 일체화를 선언했다”며 이같이 적었다.

그는 “사전투표는 신고 절차가 번거롭던 부재자투표를 대신해 도입된 제도”라며 “투표용지가 부족해 국민이 한 표를 행사하지 못한 사태를 규탄하면서, 그 해법으로 국민이 한 표를 행사할 길을 막겠다고 한다”고 지적했다.

이 대표는 “게다가 사전투표는 여야가 합의해 박근혜 정부 시절 도입한 제도”라며 “정 폐지하고 싶다면 당당하게 법안을 발의하고, 공청회를 열어서 토론하면 된다”고 밝혔다.

그는 "사전투표가 부정선거의 통로라는 그 음모론을, 공개된 토론장에서 음모론이 아님을 입증해서 보이면 된다"며 "음모론에 휘둘리는 정당임을 선포할 용기가 있다면, 그 음모론을 토론장에서 사실로 증명할 용기 정도는 있어야 한다"고 했다.

이 대표는 “지난번 펜앤마이크에서 주최한 토론회에서 말 그대로 망상과 허언으로 점철된 모두 반박되는 내용들을 보고도 이 음모론에 발을 담그는 것은 책임 있는 정당이 되길 포기하는 것”이라며 “목마른 장동혁 대표가 시원하게 들이킨 바닷물 한 컵, 이제 갈증을 해소하기 위해 계속 들이킬 수밖에 없을 것”이라고 비판했다.

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