AOA 출신 지민 “노래 좋으면 뭐하나…사람들은 내가 싫다는데”

그룹 AOA 출신 가수 지민이 신곡 발매를 하루 앞두고 앨범 준비 과정에서 겪은 심리적 부담과 고충을 털어놨다.

지민은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “드디어 발매가 하루 남았다”며 장문의 글을 게재했다.

그는 “약 한 달 동안 나는 엉망이었다. 여기서도 설명 못 하고 저기서도 설명 못 한 채, 세상에서 가장 예민한 사람이 되어 있었다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 나 혼자 해나가야 하는데, 내가 자꾸 이러면 주변에서 도와주는 친구들마저 나에게 지칠 것 같았다”고 적었다.

앨범 작업 과정에서 겪은 극심한 스트레스도 고백했다. 지민은 “한 달 내내 술도 못 마시는 내가 매일 술을 마셔야 잠에 들 수 있었다. 약으로는 해결되지 않았기 때문”이라며 “친구들을 만나도 정리가 안 됐고, 왜인지 모르게 마음이 상한 채 집에 돌아오기 일쑤였다”고 전했다.

지민 인스타그램 캡처

특히 지민은 “뮤직비디오 작업을 마친 뒤 감정이 한꺼번에 터져 나왔다”고 밝혔다. 그는 “어제 뮤직비디오를 완성시키고 드디어 끝이 났다. 처음 든 생각은 ‘정말 다행이다’였다”며 “심의를 넘기고 20분 동안 얼마나 울었는지 모르겠다”고 밝혔다.

이어 “얼굴은 온통 검은색이고 머리는 온통 하얀색으로 변해 있었다. 입술은 부르트고 양손은 너무 물어뜯어서 샴푸조차 자유롭게 할 수 없을 정도였다”고 당시 상태를 설명했다.

혼자 앨범 제작 전반을 책임져야 하는 부담감도 털어놨다. 그는 “혼자서 해나가려니 너무 벅찼다. 신경 써야 할 건 너무 많고 마음도 힘들었다”며 “노래가 좋으면 뭐 하고, 뮤직비디오가 좋으면 뭐 하고, 재킷이 좋으면 뭐 하나. 많은 사람들은 내가 싫다는데”라고 적었다.

또 “심지어 내가 가장 친했던 친구마저 나와 친한 친구라는 이유만으로 악플을 받는다”며 “도움은커녕 내가 아끼는 친구의 발목을 잡는 기분”이라고 속상한 마음을 드러냈다.

그럼에도 지민은 “내 옆에 든든하게 남아 있어 준 친구들아 고맙다”며 “큰 사랑을 바라지도 않는다. 나를 믿어준 친구들, 팬들, 가족들에게 떳떳한 사람이 되고 싶다. 이게 내 진심”이라고 덧붙였다.

한편 지민은 2012년 AOA로 데뷔해 활동했으며, 2020년 팀을 떠난 뒤 활동을 중단했다. 이후 2022년 JTBC 예능 프로그램 ‘두 번째 세계’를 통해 활동을 재개했으며, 오는 10일 새 솔로 음원을 발표할 예정이다.

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