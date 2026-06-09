한화에어로 폭발사고 추가 감식…세척기·배관 상태 집중 감식

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 원인 규명에 나선 경찰이 9일 추가 합동 감식에 나섰다.

대전경찰청은 국립과학수사연구원, 소방, 안전보건공단 등과 9일 오전 10시 30분부터 사고가 발생한 56동 세척실 내부 설비를 살펴보고 있다. 감식에는 유족 1명이 참관했다.

경찰 관계자는 “공구와 설비 일부는 이미 감식을 의뢰했고 추가 감식에서는 세척 기계와 배관 등 설비 상태에 문제점이 없었는지를 주로 살필 방침”이라고 말했다. 경찰은 화약 슬러지 보관 등 세척실 관리 적절성 여부를 확인하고 필요시 수거물에 대한 추가 정밀 감식도 의뢰할 예정이다.

사상자들은 당시 로켓 추진제(화약)를 만드는 공구 등에 묻은 화약을 세척하고 있었던 것으로 전해졌다. 한화에어로스페이스 측은 세척실 작업은 공구를 물에 담가둔 뒤 분리하고, 세척·초음파설비를 이용해 화약을 씻어내는 3단계로 이뤄진다고 설명했다.

당국은 지난 2일 진행한 감식에서 폭발로 무너져 내린 벽 일부와 가림막 철골 등을 제거한 후 발화지점으로 추정되는 지점을 확인했다.

당시 현장에 인화물질이 있었는지 여부를 중점적으로 확인한 것으로 알려졌으나 사고로 건물이 전소해 국과수에 정밀 분석을 맡겼다.

경찰과 노동 당국은 전날 손재일 대표 등 한화에어로스페이스 관계자 2명을 각각 중대재해처벌법 위반 혐의와 업무상과실치사상 혐의로 입건하고 이들 포함 3명을 출국금지 조처한 상태다.

대전경찰청 수사전담팀은 지난 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장, 대전 R&D캠퍼스 등지를 압수 수색해 관계자 6명의 휴대전화와 서류·전자정보 5400여점을 압수하고, 전날까지 관계자 7명과 유족 5명에 대한 조사를 마치고 현재 압수물 분석작업을 이어가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지