한국기자협회·방송기자협회·한국영상기자협회, 잠실 시위 취재진 폭행 규탄

한국기자협회와 방송기자연합회, 한국영상기자협회는 서울 잠실 개표소 봉쇄 시위 현장에서 벌어진 취재진 폭행 사태에 대해 “민주주의에 대한 공격”이라고 규탄했다.

기자협회는 8일 성명을 내고 “집회 현장에서 JTBC 취재진이 감금, 폭행, 폭언, 욕설을 당하고, 온라인상에서는 기자 개인의 신상정보가 무분별하게 유포되는 등 결코 있어서는 안 될 일이 발생했다”고 밝혔다.

이어 “언론에 대한 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다”며 “취재진에 대한 폭행과 협박, 취재 방해 행위는 언론의 자유를 침해하는 것은 물론 민주주의의 근간을 흔드는 심각한 행위”라고 비판했다.

방송기자연합회와 한국영상기자협회도 공동성명을 내고 “언론의 눈과 입을 가로막는 폭력은 민주주의 근간을 훼손하는 중대 범죄”라고 규탄했다.

이들은 “메신저를 공격하는 행위는 시민 자신의 목소리를 묻어버리는 자멸적 행위”라며 “시위대는 민주 시민으로서 이성적인 소통의 장으로 돌아올 것을 촉구한다”고 말했다.

또 경찰을 향해 적극적으로 취재진 안전을 확보하라고 요구하면서 사법부에는 가해자들의 처벌을, 국회에는 취재진 폭력을 막을 수 있는 실효적 법안 마련을 당부했다.

앞서 한국기자협회 JTBC 지부는 지난 5일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개표 상황을 취재하던 자사 기자가 부정선거를 주장하는 이들에게 폭행당했다며 법적 대응을 예고했다.

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