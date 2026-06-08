여야 ‘투표지 사태’ 국조 요구서 제출

6·3 지방선거 때 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 여야가 8일 나란히 국정조사 요구서를 국회에 제출했다. 후폭풍이 확산할 경우 국정조사 외에 특검 도입과 개헌 논의까지 이어질 것이란 전망이 나온다.

국민의힘과 더불어민주당이 8일 국회 의안과에 각각 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 요구서를 제출했다. 연합뉴스

더불어민주당과 국민의힘은 이날 각각 국회 의안과에 이번 사태에 대한 진상규명과 선거관리 개혁을 위한 국정조사 요구서를 냈다. 국민의힘 차기 원내대표 선출(10일) 이후 여야 원내지도부가 국정조사 기간·대상·범위와 특별위원회 위원 구성 등을 놓고 협상에 들어갈 예정이다.



야당인 국민의힘은 국정조사 특위 위원장을 야당이 맡아야 하고, 조만간 이번 사태와 관련한 특검법도 발의한다는 입장이다.



민주당 조승래 사무총장은 “선관위와 전혀 관련이 없는 청와대 조사 등 정치적 목적을 앞세우는 것은 맞지 않다”며 “신속하고 정확하게 선관위 국정조사를 근본적으로 진행했으면 한다”며 선을 그었다. 민주당에서는 백혜련 의원이 투표용지 부족사태 진상규명을 목적으로 하는 특검법을 대표발의했다. 해당 법안은 백 의원이 독자 발의한 것으로 알려졌다. 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’는 이날로 나흘 차에 접어들었다. 주말 새 주축이 됐던 2030세대 참여 규모가 첫 평일을 맞아 줄면서 강성보수 단체 측이 목소리를 키우는 모습도 보였다. 이날 낮 기준 경찰 비공식 추산 참여인원은 2000명 수준이었다.

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