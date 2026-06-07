젠슨황·최태원, 2차 깐부회동…야구장 다녀온 후 또 '치맥'

방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최태원 SK그룹 회장을 이틀 만에 다시 만나 인공지능(AI) 분야 '깐부'란 어떤 사이인지를 재확인했다.



황 CEO와 최 회장은 7일 오후 6시 50분 전후로 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 도착했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 연합뉴스

황 CEO가 먼저 도착해 시민들에게 사인해주는 사이 최 회장도 곧 도착해 자리를 잡았다.



두 사람은 자리에 앉자마자 '하이파이브'를 한 후 생맥주로 건배했다.



이곳은 지난해 10월 말 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석차 방한한 황 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만나 '깐부회동'으로 화제가 된 바로 그 음식점이다.



최 회장은 당시 '깐부회동' 대신 APEC CEO 서밋을 주재하던 경주에서 황 CEO와 따로 만난 바 있다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽 첫번째)과 젠슨 황 엔비디아 CEO(오른쪽 첫번째)가 7일 오후 서울 삼성동 깐부치킨에서 만나 맥주를 마시고 있다. 장녀 매디슨 황(가운데)과 약혼자도 함께 배석했다.

지난 5일(현지시간) 미국 캘리포니아 산타클라라의 한국식 호프집 '99치킨'에서 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 제프 피셔 엔비디아 수석부사장(왼쪽에서 두번째), SK하이닉스 김주선 AI인프라 총괄(왼쪽에서 네번째), 카우식 고쉬 엔비디아 부사장(왼쪽에서 다섯번째) 등 양사 직원들이 만찬 회동을 하며 기념 사진을 찍고 있다.

이번 만남은 이날 엔비디아 측 요청으로 성사됐으며, 모임 장소도 엔비디아 제안으로 결정된 것으로 알려졌다.



황 CEO는 서울 잠실구장에서 열리는 키움 히어로즈-두산 베어스전에 시구를 한 후 깐부치킨으로 이동했다. "치맥보다 좋은 것은 없다"는 황 CEO의 말처럼 야구장 방문 후 또 '치맥'인 셈이다.



이로써 두 사람은 지난 5일 서울 마포구 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 있었던 '삼소(삼겹살+소주) 회동' 이후 이틀 만에 다시 만나게 됐다.



이들의 만남은 외부로 알려진 것만 해도 지난해 10월 말 APEC CEO 서밋 이후 이번까지 7개월간 7번째다.



이날 회동에는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선 SK하이닉스 인공지능(AI) 인프라담당 사장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장 겸 최고기술책임자(CTO)가 배석했다.



엔비디아 측에선 황 CEO와 부인 로리 황, 장녀 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사 등이 참석했다.



이 자리는 기본적으로 양사 간 우의를 다지는 시간이지만 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 가속기 '베라 루빈'에 탑재할 HBM4(6세대) 공급부터, AI 데이터센터와 에너지·통신 인프라를 결합한 AI 생태계 구축까지 다양한 협력 방안이 자연스럽게 논의될 것으로 예상된다.



엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 5만장을 도입해 AI 팩토리를 만들고, 엔비디아 디지털트윈 플랫폼 '옴니버스'를 활용해 제조 AI 클라우드를 구축하기로 하는 등 지난해 10월 발표한 양사 파트너십 추진 상황도 대화 화제가 될 것으로 보인다.

<연합>

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