대구 이월드, 여름 축제 ‘원더랜드 워터워즈’ 개막…“체험형 물총 대결”

대구 대표 테마파크 이월드는 이달부터 ‘원더랜드 워터워즈’를 개막하고 본격적인 여름 축제 시즌에 돌입한다고 7일 밝혔다.

올해 축제는 단순히 보는 공연을 넘어 관람객이 직접 참여하는 ‘체험형 워터 콘텐츠’로 구성한 것이 가장 큰 특징이다.

‘2026년 원더랜드 워터워즈’ 홍보 포스터. 이월드 제공

‘붉은 여왕’과 ‘화이트 퀸’의 대결을 콘셉트로 한 초대형 물 전쟁 속에서 고객들은 직접 팀을 선택하고 물총 배틀에 참여해 축제의 주인공이 된다. 이번 축제는 이월드의 연간 세계관 프로젝트인 ‘원더랜드’의 두 번째 이야기다. 지난 봄 시즌 선보인 ‘앨리스 가든’에 이어 붉은 여왕, 화이트 퀸, 카드병정, 앨리스, 모자장수, 체셔캣 등 동화 속 인기 캐릭터들이 대거 등장해 축제의 몰입감을 더할 예정이다.

메인 공연인 ‘원더랜드 워터워즈’는 매주 주말과 공휴일 오후 2∙5시, 이월드 내 다이나믹 광장에서 진행된다. 대형 워터캐논과 화려한 물대포가 쏟아지는 압도적인 스케일의 퍼포먼스와 함께 관람객이 직접 참여하는 팀 대항전이 펼쳐져 올여름 무더위를 날릴 짜릿한 즐거움을 선사한다.

축제를 맞아 풍성한 이벤트와 한정판 상품도 마련했다. 사전 참여 고객에게는 ‘원더랜드 썸머 뱃지’를 증정하며, 뱃지를 3개 이상 수집한 고객에게는 자유이용권, 아이스링크, 팝콘 할인 등 풍성한 혜택을 제공한다. 이와 함께 원더랜드 캐릭터를 활용한 물총과 타월 등 실용성과 소장 가치를 모두 갖춘 여름 한정판 굿즈도 차례로 출시할 계획이다.

‘2026년 아쿠아밤’ 이미지. 이월드 제공

올여름 청각과 시각을 모두 사로잡을 음악 콘텐츠도 대폭 강화했다. 올해 봄 큰 화제를 모았던 테마곡 ‘이월드 인 원더랜드’를 새롭게 재해석한 신곡 ‘원더랜드 워터 워(Wonderland Water Wars)’를 전격 공개한다. 강렬한 전자비트 댄스음악(EDM)과 청량한 보컬이 어우러진 이번 신곡은 오프닝 버전과 트로피컬 버전 두 가지로 제작해 축제 현장의 분위기를 최고조로 끌어올릴 전망이다.

낮 시간에는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 참여형 워터 댄스 프로그램인 ‘원더랜드 아쿠아 비트’가 운영된다. 관람객들은 신나는 EDM 음악에 맞춰 함께 춤을 추고, 사방에서 쏟아지는 시원한 물세례를 맞으며 폭염을 식힐 수 있다. 밤이 되면 이월드는 성인을 위한 거대한 ‘워터 클럽’으로 야간 변신을 시도한다. 매주 주말과 공휴일 오후 8시에 진행되는 야간 콘텐츠 ‘다이나믹 아쿠아밤’은 화려한 DJ 디제잉과 압도적인 스케일의 워터캐논, 2000년대 감성을 자극하는 레트로 음악이 결합된 하이라이트 공연이다.

이월드는 대표 여름 물놀이 시설인 ‘아쿠아 빌리지’도 7월 개장을 앞두고 막바지 준비에 한창이다. 올해 아쿠아 빌리지는 한층 업그레이드된 대형 수영장과 슬라이드 시설을 선보인다. 여기에 다양한 먹거리 시설까지 확충해 가족 단위 방문객들에게 완벽한 여름 휴양 공간을 제공할 예정이다. 특히 원더랜드 캐릭터들이 직접 참여하는 특별 공연과 예고 없이 펼쳐지는 ‘게릴라 워터 배틀’ 등 다채로운 볼거리와 즐길 거리도 함께 마련된다.

최용훈 이월드 홍보∙대외협력팀장은 “2026 원더랜드 워터워즈는 고객이 직접 참여하고 온몸으로 즐기는 체험형 워터 축제로 기획했다”며 “시원한 물줄기와 신나는 음악, 박진감 넘치는 팀 배틀이 선사하는 특별한 즐거움을 통해 올여름 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.

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