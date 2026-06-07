일본은 18홀에 5만원?…한국 골프장만 ‘배짱 가격’ 안 꺾이는 이유 [권준영의 머니볼]

한국 골프장의 비싼 이용료는 오래된 논쟁거리다. 그러나 더 본질적인 질문은 따로 있다.

“왜 한국 골프장은 가격이 높아도 쉽게 내려가지 않을까.”

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

미국과 일본, 호주 사례와 비교해보면 한국 골프장의 가격 구조는 더욱 선명해진다. 공급은 부족하고 수요는 특정 시간대에 몰린다. 여기에 기업 접대 수요까지 시장을 떠받치면서 가격 하락을 유도할 경쟁 압력이 충분히 작동하지 않는다.

7일 한국골프장경영협회에 따르면 국내 골프장은 올해 기준 546개(운영 527개)다. 미국은 약 1만6000개, 일본은 약 2190개, 호주는 약 1500개 수준이다. 미국은 한국보다 약 30배, 일본은 약 4배, 호주는 약 3배 가까운 골프장을 보유하고 있다.

국내 골프장 수는 한국골프장경영협회의 2025년 골프장 현황 자료를 기준으로 했으며, 미국은 미국골프재단(NGF), 일본은 일본골프장협회(JGCA), 호주는 호주골프협회(Golf Australia) 통계를 바탕으로 집계했다.

국가별 인구 대비 골프장 수를 따져 봐도 결과는 비슷하다. 한국은 인구 10만명 당 약 1.07개 수준의 골프장을 보유하고 있지만 일본은 약 1.8개, 미국은 약 4.7개, 호주는 약 5.5개 수준으로 추정된다. 같은 수요 구조를 놓고 보면 미국은 한국보다 약 4배, 호주는 5배 이상 많은 골프 인프라를 갖고 있는 셈이다. 공급은 제한적인 반면 수요는 특정 시점에 집중된다.

가격 역시 이 구조를 그대로 반영한다. 한국의 경우 대중제 골프장은 평일 10만~18만원, 주말 18만~28만원 수준이 일반적이지만 수요가 집중되는 인기 코스나 회원제 비회원 이용은 주말 30만~50만원대까지 형성된다. 일본 퍼블릭 코스는 대체로 10만~20만원대 수준이며 지역에 따라 이보다 낮은 가격대도 존재한다. 미국 퍼블릭 코스 역시 평균적으로 10만~25만원 수준에서 형성돼 있다. 동일한 18홀 기준에서도 한국의 가격 상단은 상대적으로 높은 구간에 위치하는 경우가 많다.

일본 시장은 구조 자체가 다르다. 한국레저산업연구소(소장 서천범) 자료에 따르면 일본 골프장의 90% 이상은 노캐디제로 운영되고 있으며, 캐디를 이용하더라도 대부분 한국과 달리 1인당 기준으로 캐디피가 책정된다. 카트비 역시 대도시 인근 일부 골프장을 제외하면 별도로 받지 않거나 포함된 구조가 일반적이다.

비용 구조뿐 아니라 실제 이용 요금도 큰 차이를 보인다. 같은 자료에 따르면 일본의 평일 평균 그린피는 지난해 기준 약 5804엔 수준으로, 한국과 비교하면 약 3분의 1 수준에 불과한 것으로 조사됐다.

중요한 차이는 가격이 아니라 구조에 있다. 미국 골프장의 약 72%는 퍼블릭 코스다(미국골프재단 기준). 지방정부 운영 코스와 민간 퍼블릭 코스가 시장의 중심을 이루며 누구나 예약 가능한 개방형 구조가 기본이다. 가격은 공급과 수요에 따라 직접적으로 조정된다.

실제 공급 방식도 다르다. 미국 골프장은 오전·오후·트와일라이트(해질녘) 티타임에 따라 가격을 차등 적용하는 경우가 일반적이다. 반면 한국은 토요일 오전 7~9시 등 특정 시간대 예약 선호가 집중되는 경향이 강하다. 같은 18홀 골프장이라도 시장에 공급되는 ‘선호 시간대’의 실질 공급량은 훨씬 제한적인 셈이다. 단순히 골프장 숫자만이 아니라 예약 가능한 프리미엄 티타임 자체가 부족한 구조가 가격을 떠받치고 있다는 의미다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

일본은 반대의 경로를 거쳤다. 1980년대 버블경제 시기에는 기업 접대와 회원권 투자가 결합된 폐쇄적 시장이었지만, 버블 붕괴 이후 회원권 시장이 붕괴하고 골프장은 구조조정을 거치며 대중형 시장으로 재편됐다. 현재는 셀프 플레이 중심의 대중 스포츠 구조가 자리 잡았다.

호주는 애초부터 생활체육 중심 구조다. 골프는 접대나 투자 수단이 아니라 주말 스포츠로 인식되며, 카트보다 걷는 플레이가 일반적이다. 시장 자체가 레저 기반으로 형성돼 있어 가격 급등 구조가 약하다.

반면 한국은 다른 경로를 유지해왔다. 제한적인 공급, 특정 시간대 예약 집중, 주말 프리미엄 구조, 회원제 문화의 잔존이 동시에 작동한다. 여기에 기업 수요가 결합되면서 가격 하방을 막는 구조가 형성된다. 그렇기 때문에 개인 수요가 줄어도 가격이 쉽게 내려가지 않는다.

실제 국내 골프 시장을 떠받치는 축은 개인 골퍼만이 아니다.

국세청 국세통계포털에 따르면 국내 기업들의 접대비(기업업무추진비) 지출은 2024년 약 16조원에 달했다. 모든 접대비가 골프장에서 사용되는 것은 아니지만 골프는 여전히 대표적인 비즈니스 네트워크 수단으로 활용된다.

이는 해외 주요 국가와 다른 특징이다. 미국과 호주에서는 골프가 생활체육 성격이 강하지만 한국에서는 레저와 접대 기능이 동시에 존재한다. 골프장의 핵심 고객군이 일반 소비자뿐 아니라 기업 수요까지 포함되는 이유다.

시장에서는 개인 골퍼가 줄어도 가격이 쉽게 하락하지 않는 배경으로 이러한 구조를 지목한다. 일반 소비재 시장이라면 수요 감소가 가격 하락으로 이어지지만 기업 수요가 완충 역할을 하면서 가격 조정 압력이 약해진다는 것이다.

특히 한국 골프장은 여전히 기업 접대와 비즈니스 네트워크 기능을 함께 수행하는 공간으로 작동한다. 골프 수요가 단순한 레저 소비가 아니라 관계 비용과 결합돼 있는 만큼 시장 가격도 일반 소비재처럼 움직이지 않는다는 지적이다.

한국 골프장의 문제는 가격 자체가 아니다. 더 본질적인 문제는 가격을 낮춰야 할 시장 압력이 제대로 작동하지 않는다는 점이다. 공급 부족과 기업 수요가 유지되는 한, 한국 골프의 높은 가격은 쉽게 흔들리지 않는다. 결국 한국 골프의 문제는 ‘비싼 골프’가 아니라 ‘싸질 수 없는 골프’다.

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