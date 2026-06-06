7일 오전부터 남부·제주 비…밤에 중부로 확대 전망 [내일 날씨]

일요일인 7일은 전라동부와 경상권, 제주도에 비가 내리겠다. 중부지방은 밤부터 비가 내리기 시작해 8일 새벽까지 이어지겠다.

기상청은 “7일 오전부터 경상권과 제주도, 오후부터 충청권 남부내륙과 전라동부에 비가 내리다가 제주도는 오후에, 그 밖의 지역은 밤에 그치겠다”며 “7일 밤부터 8일 새벽 사이 중부지방에 비가 내리는 곳이 있겠다”고 6일 예보했다.

우산을 쓴 시민들이 이동하고 있는 모습. 뉴시스

이날 밤 제주도, 7일 새벽부터 오전 사이 경기북부와 강원북부, 오전에 전남동부, 8일 새벽 경상권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

7일 예상 강수량은 서울·인천·경기(8일 새벽까지)와 서해5도(6~7일) 5㎜ 안팎, 강원내륙·산지 5~20㎜(8일 새벽까지), 강원동해안 5㎜ 미만, 대전·세종·충남내륙과 충북 5㎜ 안팎(8일 새벽까지), 전북동부·전남동부 5~20㎜, 대구·경북·경남·울릉도·독도 5~20㎜, 부산·울산 5㎜ 안팎, 제주도 5~10㎜다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠고, 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳이 있어 안전 사고에 유의해야 한다.

하늘은 중부지방은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들다가 밤부터 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받아 대체로 흐리겠다. 남부지방과 제주도는 제주도남쪽해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받아 구름많다가 오전부터 차차 흐려지겠다.

아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 20~29도를 오르내리며 평년(최저 14~18도, 최고 22~28도)과 비슷하겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 20도, 인천 19도, 수원 19도, 춘천 16도, 강릉 17도, 대전 17도, 청주 18도, 광주 18도, 전주 18도, 부산 20도, 울산 19도, 대구 18도, 제주 20도다.

낮 기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 27도, 춘천 24도, 강릉 21도, 대전 28도, 청주 28도, 광주 29도, 전주 29도, 부산 26도, 울산 24도, 대구 26도, 제주 25도다.

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