‘반도체 위기론’ 잠재운 엔비디아 젠슨 황의 선물…“한국, 가장 중요한 파트너’

세계 시가총액 1위 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 방한 첫날부터 한국 기업 총수들과 파격적인 삼겹살·소주 회동을 가지며 한국을 향한 강력한 파트너십을 과시했다.

5일 저녁 서울 홍대입구 인근 한 고깃집에서 젠슨 황 엔비디아 CEO(가운데)와 최태원 SK그룹 회장(왼쪽), 구광모 LG그룹 회장과 이해진 네이버 의장(오른쪽)이 건배하며 화기애애한 분위기를 나누고 있다. 연합뉴스

5일 오후 서울 홍대입구 인근 고깃집 ‘형님 저요’에서 열린 이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석했다. 이들은 노포 감성의 식당에서 삼겹살과 소주, 맥주를 곁들이며 허물없이 친분을 나눴다. 특히 황 CEO는 시민들에게 바나나 우유와 식혜를 나눠주고 이해진 의장이 네이버페이의 안면인식 결제 서비스인 페이스사인으로 식사비를 결제하는 모습이 포착되는 등 현장은 뜨거운 열기를 띠었다.

이번 만남은 단순한 친목을 넘어선 비즈니스 행보였다. 황 CEO는 현장에서 “한국에 큰 선물로 4가지 신규 사업을 가져왔다”고 밝혔다. 그가 언급한 4가지 선물은 차세대 AI 가속기 베라 루빈, 베라 CPU, AI PC RTX 스파크, 그리고 자율주행용 젯슨 토르이다. 이는 해당 플랫폼에 탑재될 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 등 한국 반도체 부품의 수요 폭발을 예고하는 신호탄으로 풀이된다.

회동에 참석한 기업 총수들이 굳건한 AI 파트너십을 다짐하며 손을 맞잡고 있다. 연합뉴스

황 CEO는 “한국 내 AI 엔지니어와 로봇 공학자를 위한 연구 센터를 서울에 구축 중”이라며 한국을 AI 생태계의 핵심 파트너로 지목했다. 그는 이어 “한국 경제가 아주 잘 돌아가고 있어서 기쁘다”며 한국 기업들과의 협력을 지속적으로 강화하겠다는 의지를 재확인했다.

젠슨 황 CEO가 시민들의 열띤 환호 속에서 사인이 담긴 기념 보드를 들어 보이고 있다. 연합뉴스

최근 반도체 대형주 중심의 조정 국면 속에서 외국인 투자자들이 주도주 교체 가능성을 타진하는 가운데, 이번 황 CEO의 한국 밀착 행보와 강력한 파트너십 메시지가 향후 국내 증시와 AI 반도체 생태계에 어떤 변화를 가져올지 시장의 이목이 쏠리고 있다.

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