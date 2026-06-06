與 "자주국방 토대 위 안보 구축"…국힘 "정부 안보 해이 감시"

여야는 현충일인 6일 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 한목소리로 기리면서도 안보 상황에 대한 진단과 해법에는 이견을 보이며 대립했다.



더불어민주당 전수미 대변인은 이날 서면 브리핑에서 "오늘 우리가 누리는 자유와 민주주의, 눈부신 번영은 영웅들의 피와 땀이 만든 위대한 유산"이라며 "인고의 세월을 견뎌오신 유가족과 국가유공자 여러분께 한없는 존경, 깊은 위로와 감사를 바친다"고 밝혔다.

현충일을 하루 앞둔 5일 서울 동작구 국립서울현충원에서 추모객이 묘역을 찾고 있다.

그는 "굳건한 안보는 순국선열들의 고귀한 희생에 보답하는 길"이라며 "튼튼한 자주국방의 토대 위에서 흔들림 없는 안보를 구축하겠다"고 말했다.



이어 "대한민국은 극심한 양극화와 민생 위기 앞에 서 있다. 선열들께서 꿈꾸신 조국은 낡은 이념으로 반목하는 나라가 아닐 것"이라며 "이재명 정부와 더불어민주당은 분열의 정치를 끝내고 국민의 삶을 지키는 통합의 길로 가겠다"고 언급했다.



국민의힘 박성훈 수석대변인은 논평을 내 "6·25 전쟁의 포화 속에서, 그리고 전후에도 이어진 북한의 끊임없는 도발 속에서 온몸을 던져 전선을 사수한 영웅들의 피와 땀이 있었기에 오늘날의 위대한 대한민국이 존재할 수 있었다"고 말했다.



박 수석대변인은 "그러나 현재 우리가 마주한 한반도의 안보 현실은 그 어느 때보다 위태롭다"며 "북한은 핵과 미사일 고도화를 멈추지 않은 채 무모한 도발로 우리의 일상을 위협하고 있지만, 이재명 정부의 안보관은 국민에게 깊은 불신과 안보 불안만을 가중시킬 뿐"이라고 지적했다.



그러면서 "국민의힘은 이재명 정권의 안보 해이와 무책임한 안보 불감증을 철저히 감시하고 단호히 배격하겠다"면서 "오직 튼튼한 국방력과 원칙 있는 대북 안보관을 바탕으로 호국영령들이 피로써 지켜낸 이 땅의 자유민주주의 체제를 굳건히 수호하는 데 앞장서겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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