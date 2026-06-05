보유세 부담에 결집하고 전세난에 돌아섰다…지방선거 뒤흔든 서울 부동산 민심

오세훈 서울시장이 4일 서울시청에서 열린 여름철 대책 특별점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

6·3 제9회 전국동시지방선거의 핵심 승부처인 서울에서 국민의힘 소속 오세훈 서울시장 후보가 당선을 확정 지었다. 이번 선거는 강남3구와 한강벨트 등 부동산 정책에 민감한 핵심 지역뿐 아니라 전통적인 여권 강세 지역인 외곽 지역에서도 부동산 민심이 강하게 분출된 선거로 평가받는다.

5일 중앙선거관리위원회에 따르면 전날인 4일 오후 5시 10분쯤 개표율 99.54% 기준으로 오세훈 후보는 49.15%(256만590표)의 득표율을 기록했다. 오 후보는 48.13%(250만7130표)를 얻은 정원오 더불어민주당 후보를 1.02%포인트 차이로 누르고 승리를 거머쥐었다. 두 후보의 표 차이는 5만3460표에 불과했다.

자치구별로 살펴보면 오 후보는 강남구(65.98%)와 서초구(64.68%)를 포함해 개표가 완료되지 않은 송파구(54.77%) 등 강남3구에서 확실한 우세를 점했다. 아울러 용산구(57.09%), 강동구(50.65%), 영등포구(50.50%), 중구(49.60%), 동작구(49.56%), 양천구(49.22%), 광진구(48.68%) 등 서울 시내 10개 구에서 정 후보를 앞선 것으로 집계됐다. 구청장 선거 역시 강남3구와 중구, 용산구, 광진구, 양천구, 강동구 등 8개 구에서 국민의힘 후보가 승리하며 시장 후보와 정서적 궤를 같이했다.

◆ ‘공시가 폭탄’ 보유세 저항 결집…양천·광진 돌아서고 서초 투표율 1위

고가 아파트가 많고 재건축이나 재개발 추진이 활발한 지역이 오 후보에게 많은 지지를 보낸 배경에는 부동산 규제에 대한 민감성이 작용했다는 분석이 나온다. 서울 지역 주택 소유주들은 지난해 6·27 대출 규제로 인한 주택담보대출 한도 6억원 제한과 실거주 의무 강화 조치를 겪었다. 여기에 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 규제지역으로 묶이면서 시장의 피로감이 누적된 것으로 풀이된다.

지난 4월 서울시 송파구의 한 공인중개사 사무소 앞에 보유세, 양도세 상담 관련 안내문 등이 붙어 있다.스1

특히 지난해 집값이 가파르게 오르면서 올해 공동주택 공시가격은 서울 평균 18.6% 상승했다. 강남권과 한강벨트의 경우 공시가격 상승률이 20%대에 달했다. 여기에 한층 더 강화된 부동산 세제 개편이 나올 수 있다는 관측까지 제기되면서 늘어난보유세 부담에 위기감을 느낀 유권자들이 결집한 것으로 보인다. 실제 투표율을 보면 서초구가 66.3%로 서울 자치구 중 가장 높았으며 강남3구와 한강벨트의 투표율이 지난 지방선거 대비 전반적으로 상승했다.

목동 신시가지 재건축 이슈가 걸린 양천구와 한강벨트 전선의 요충지인 광진구에서도 오 후보가 승리를 거둔 점은 정비사업 규제 완화에 대한 지역 주민들의 열망이 투표로 연결된 결과로 해석된다. 지난 21대 대선과 비교하더라도 오 후보는 강동구, 영등포구, 중구, 동작구, 양천구, 광진구에서 당시 김문수 국민의힘 대선 후보보다 높은 득표율을 기록하며 약진했다.

◆ 전세난에 지친 2030 이탈…성동·마포는 오세훈 가로막아

전월세 시장의 불안과 비거주 1주택자에 대한 장기보유특별공제 축소 움직임은 청년층이 여당 지지에서 이탈하는 요소로 작용한 모양새다. 이번 지방선거 방송 3사 출구조사 결과를 보면 20대의 56.8%와 30대의 59.7%가 오 후보를 지지한 것으로 나타나 과반을 넘겼다. 전통적으로 민주당 우호 층으로 분류되던 여성 유권자 역시 20대(41.4%)와 30대(53.6%)에서 오 후보에게 많은 표를 던진 것으로 확인됐다.

임대차 시장의 변화는 서울 외곽 지역의 표심도 자극했다. 오 후보는 민주당 강세 지역인 노원구(45.62%), 도봉구(45.59%), 강북구(43.10%), 성북구(44.92%) 등에서도 지난 대선보다 높은 득표율을 올렸다. 한국부동산원의 6월 첫째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 노원구(0.41%)와 도봉구(0.47%), 성북구(0.43%) 등은 올해 들어 전셋값이 큰 폭으로 상승한 지역이다. 2024년 인구주택총조사 기준 서울의 자가 비율은 44.1%, 임차 비율은 53.4%로 전세난에 따른 주거 불안이 표심에 직접적인 영향을 준 것으로 관측된다.

반면 오 후보는 한강벨트의 핵심 축인 마포구와 성동구에서 패배하며 제동이 걸렸다. 성동구의 경우 성동구청장을 3선 연임하며 강력한 지역 기반을 다진 정원오 후보의 인물론이 철옹성 역할을 한 것으로 보인다. 다만 정 후보의 성동구 내 서울시장 득표율(51.21%)이 같은 날 치러진 민주당 성동구청장 후보의 득표율(53.48%)보다 낮게 나온 점을 고려하면 고가 주택 소유주를 중심으로 시장은 오세훈, 구청장은 민주당을 찍는 교차 투표 성향이 일부 발현된 것으로 유추된다. 젊은 1인 가구와 직장인 비중이 높은 마포구 역시 정권 심판론이 유지되면서 규제 완화 카드가 흡수되지 않은 것으로 판단된다.

◆ 하반기 부동산 정책 기조 변화 주목…“부동산 불만이 표로 연결”

시장 전문가들은 이번 서울시장 선거 결과가 향후 정부의 세제 개편과 공급 대책 속도에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 내다보고 있다. 오 시장이 수성에 성공한 만큼 서울시 주도의 정비사업은 탄력을 받겠지만 구청장 선거에서 야당이 많은 의석을 확보한 만큼 자치구와의 조율 과정에서 진통이 예상된다.

김인만 김인만부동산경제연구소장은 “대통령의 높은 지지율과 주식시장 호황에도 서울 선거에서 야당이 이긴 것은 보유세 강화 등 부동산 정책의 불만과 불확실성이 표로 연결된 것으로 보인다”라고 설명했다. 이어 김 소장은 “특히 결혼을 앞두고 전세 감소 등으로 주거 불안을 겪는 30대에게 오 후보의 ‘닥치고 공급’이라는 구호가 유효했던 것으로 풀이된다”라고 분석했다.

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