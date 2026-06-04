‘4곳 사수’ 최악 피했지만… 장동혁 책임론 부상 [6·3 지방선거 이후]

6·3 지방선거에서 국민의힘이 광역단체장 4곳 확보에 그치며 패배의 성적표를 받아들었다. 서울과 대구·경북·경남을 지키며 최악의 참패는 피했지만, 전국 판세에서 여당 더불어민주당에 크게 밀린 결과를 두고 장동혁 대표 책임론이 고개를 들고 있다. 장 대표는 투표용지 부족 사태를 고리로 대여 공세에 나서며 국면 전환을 시도하고 있지만 당내에선 선거 과정에서 뚜렷한 전략도, 반전의 계기도 만들지 못했다는 비판이 확산하는 분위기다.

장 대표는 4일 오후 사회관계망서비스(SNS)에 “모든 상황이 어려웠던 이번 선거였지만, 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”며 “오만하고 무도한 이재명과 민주당에 맞서 국민의 삶을 지키고 대한민국을 지키라는 국민의 명령일 것”이라고 밝혔다. 장 대표는 선거 결과에 대해 “지지해주신 국민께 송구스럽다”면서도 “저에게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고, 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고 말했다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 4일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선거관리위원회에서 노태악 위원장과 면담을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

지상파방송 3사 출구조사 결과가 발표될 때만 해도 당내에선 장 대표가 지선 패배의 책임을 지고 물러날 것이라는 관측이 지배적이었다. 하지만 최대 격전지였던 서울에서 국민의힘이 대역전극을 거두면서 당내 기류도 달라졌다. 당 핵심 관계자는 “이번 결과를 패배라고 단정짓긴 어렵다”며 “당대표를 공격하는 목소리에 큰 반향은 없을 것”이라고 말했다.

송언석 원내대표는 이날 의원총회에서 “국민들께서 다소나마 저희들에게 마음의 문을 열어주신 결과”라며 “누가 잘했고 못 했고, 누구는 도움이 됐고 아니었고 이렇게 얘기할 수 있는 상황은 아닌 것 같다”고 말했다. 당 일각에서 제기되는 지도부 책임론을 의식한 발언으로 풀이된다.

당내에서는 여전히 장 대표를 향한 책임론이 힘을 얻는 상황이다. 오세훈 서울시장 당선인은 선거 초반부터 장 대표와 별도 유세에 나서며 거리를 둬왔다. 서울 승리가 오 당선인의 개인 경쟁력과 부동산 이슈에 힘입은 결과이지, 당 지도부의 조직력이나 메시지가 크게 작용한 성과로 보기는 어렵다는 지적이 나오는 이유다. 여기에 장 대표의 정치적 기반으로 꼽히는 충청권에서 뚜렷한 성과를 내지 못했고, 보수세가 강한 부산시장 선거까지 내준 점도 부담이다.

과거 친한(친한동훈)계였던 김소희 의원은 이날 라디오에서 “선관위 사태가 마무리되면 지도부는 총사퇴해야 된다”고 직격했다. 소장파 김용태 의원도 SNS에 “투표용지 부족 사태가 지도부의 선거 패배 책임을 회피하는 썩은 동아줄이 되지 않기를 바란다”며 “부정선거 음모론으로 만들어 정치적 권력을 연장하고, 해법도 없이 국민으로부터 외면받게 하는 낡은 정치는 이제 청산해야 한다”고 밝혔다. 의원총회에 참석한 한 4선 중진 의원은 선거 결과를 묻는 말에 “참패”라며 “서울을 이긴 게 장 대표에게 좋은 결과가 아니다”라고 말했다.

잠시 수면 아래로 가라앉았던 계파 갈등도 다시 불거질 조짐이다. 부산 북갑 보궐선거에서 무소속 한동훈 후보가 당선되면서 친한계 목소리에 한층 힘이 실리게 됐다. 박정훈 의원은 이날 국회 소통관에서 진행한 기자회견에서 장 대표 책임론과 관련, “장동혁 지도부 본인들도 숙고할 것이라고 본다”고 말했다. 국민의힘 의원들이 참여한 단체 대화방에서도 이날 장 대표의 결단을 촉구하는 메시지가 잇달아 올라온 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지