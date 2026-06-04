마지막 길도 4명에 새 삶 주고 간 목회자

언제나 베푸는 삶을 살아온 60대 목회자가 삶의 마지막 순간에 4명에게 새 생명을 선물하고 하늘의 별이 됐다.

4일 한국장기조직기증원에 따르면 4월28일 조선대학교병원에서 조영삼(62)씨가 간과 폐, 양쪽 신장을 기증하고 세상을 떠났다. 조씨는 같은 달 23일 뇌출혈로 응급 수술을 받았으나 끝내 가족 품으로 돌아오지 못했다. 2015년 장기 기증 희망을 등록한 조씨는 평소 가족들에게 장기 기증 의사를 강조해 왔다. 그의 아들 조은빈씨는 “과거 친할머니가 돌아가셨을 때 시신을 기증하셨다. 그 뜻을 이어 아버지도 10여년 전 장기 기증 희망 등록을 해두셨다”고 말했다.

1963년 광주에서 태어난 조씨는 어릴 적부터 이어온 신앙을 바탕으로 20여년간 목회자로 이웃을 돌봤다고 한다. 조씨는 교회에서 만난 아내와 결혼해 1남2녀를 뒀다. 은빈씨는 “주변 사람들이 하나같이 아버지 같은 분은 없다고 말할 정도로 가족을 잘 챙기는 사랑꾼이셨다. 존경하고 사랑한다”고 마지막 인사를 전했다.

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