검색

법원에 보석 신청한 강선우 “방어권 행사 지장”

관련이슈 디지털기획

입력 :
윤준호 기자 sherpa@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

일명 ‘공천 헌금’ 1억원을 받은 혐의로 구속기소된 무소속 강선우 의원이 법원에 보석을 청구한 것으로 파악됐다.

 

4일 법조계에 따르면 강 의원은 서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사에게 이달 2일 보석을 청구했다. 강 의원 변호인은 증인신문이 이뤄지는 등 재판이 본격화하면서 구속 상태에선 방어권 행사에 지장이 크다는 이유를 든 것으로 알려졌다.

 

강선우 무소속 의원. 연합뉴스
강선우 무소속 의원. 연합뉴스

보석은 법원이 보증금 납부나 다른 적당한 조건을 붙여 재판 중인 피고인의 구속 집행을 해제하는 절차다. 재판부는 청구가 들어오면 별도 심문을 열어 피고인과 검찰 측 입장을 들은 후 보석 여부를 결정한다. 강 의원의 심문 기일은 아직 잡히지 않았다.

 

강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 김경 전 서울시의원으로부터 공천 대가로 1억원을 받은 것으로 조사돼 정치자금법 위반 등 혐의로 올 3월 구속기소됐다. 당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었고, 김 전 시의원은 강 의원 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐다.

 

검찰은 두 사람 만남을 주선한 강 의원의 전 보좌관 남모씨와 김 전 시의원도 함께 재판에 넘겼다. 김 전 의원과 남씨는 법정에서 공여 혐의를 인정했지만, 강 의원은 “공소사실에 관한 저들 진술의 신빙성이 없다”며 혐의를 전면 부인하고 있다.


윤준호 기자 sherpa@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

문채원, 드레스 입고 환한 미소
  • 문채원, 드레스 입고 환한 미소
  • 제니, 직각 어깨 드러낸 파격 드레스 룩
  • 장원영
  • 이영애, 스포티한 분위기