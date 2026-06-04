제주도의회 45석 중 민주당 34석 ‘압승’ [6·3의 선택]

제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당이 제13대 제주도의회 의석 75%를 차지하며 압승을 거뒀다.

4일 6·3 지방선거 제주지역 개표 결과 제주도의회 전체 45개 의석 중 더불어민주당이 34석(75.55%)을 차지했다.

제주도의회 본회의장. 제주도의회 제공

반면 국민의힘은 8석(17.77%)을 확보하는 데 그쳤다. 나머지 3석은 진보당과 조국혁신당·무소속 후보가 1석씩 나눠 가졌다.

선거별로 보면 유권자가 직접 후보자를 선출하는 32개 지역구 선거에서 민주당은 27석(83.37%)을 확보했다.

당선된 27명 중 8명이 3선, 11명이 재선에 성공했다.

특히 이번 선거는 역대 최다인 8명이 무투표 당선됐으며 이들 모두 민주당 소속이다.

국민의힘은 제주시 용담1·2동, 한림읍, 서귀포시 송산·효돈·영천동 선거구에서 뽑힌 3명만 도의회에 진출하게 됐다. 이 중 김황국 의원(용담1·2동)은 4선으로 최다선을 기록했다. 또 다른 1명은 3선 고지에 올랐다. 제2공항 인근인 서귀포시 성산, 표선 2석을 민주당에 내줬다.

진보당은 접전 끝에 제주시 아라동을 선거구에서 1석(양영수)을 확보했다.

더불어민주당은 정당 득표율에 따라 각 정당에 의석이 배분되는 비례대표 선거에서도 전체 13개 의석 중 절반 이상인 7석(53.84%)을 가져가며 우세를 보였다.

나머지 6석 중 5석(38.46%)은 국민의힘, 1석(7.69%)은 조국혁신당이 차지했다.

정의당과 기본소득당·녹색당은 비례대표에서도 의석 할당 최소 조건(5%)을 갖추지 못하며 원내 입성에 실패했다.

민주당은 지난 선거에 이어 이번에도 다수당 자리를 지켜내면서 앞으로 제13대 제주도의회 원 구성에도 막강한 영향력을 행사하게 됐다.

특히 이번 제주도지사 선거에서 더불어민주당 3선 국회의원 출신 위성곤 후보가 당선되면서 앞으로 도내 각종 현안에 대한 해결 방안을 모색하는 데도 탄력이 붙을 것으로 보인다.

아울러 민주당 8명이 3선에 성공하면서 차기 의장단을 둘러싼 경쟁은 그 어느때보다 뜨거워질 예정이다.

제주도의회는 그동안 3선 의원이 의장직에 도전하는 것이 관례였다.

국민의힘은 제12대 제주도의회 12석과 비교해 의석수가 4석이나 줄어들면서 의회 운영과 도정에 대한 견제력이 약해질 전망이다.

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