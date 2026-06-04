전지현 못 넘은 강동원…'군체' 1위 '와일드 씽' 2위

배우 강동원이 주연한 코미디영화 '와일드 씽'이 공개 첫 날 '군체'를 넘지 못하고 2위로 출발했다. '군체'는 수성에 성공하며 400만 관객을 돌파했다.

'와일드 씽'은 6·3지방선거로 임시공휴일이었던 3일 16만748명(영화진흥위원회 기준)이 봐 박스오피스 2위에 올랐다. 강동원·엄태구·박지현·오정세 등이 출연한 이 작품은 강동원이 2000년대 아이돌 그룹 리더로 변신해 화제를 모았으나 '군체' 기세를 꺾진 못했다.

이 작품은 2000년대 음악방송 1위를 할 정도로 큰 인기를 모았던 혼성그룹 트라이앵글 멤버들이 20여년이 흐른 뒤 재결합해 무대에 오를 수 있는 기회를 얻게 되면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 강동원은 트라이앵글 리더 '황현우'를 연기했고, 엄태구는 래퍼 '구상구'를, 박지현은 메인보컬 '미도'를 연기했다. 연출은 '이층의 악당'(2010) '달콜, 살벌한 연인'(2006) 등을 만든 손재곤 감독이 했다.

'군체'는 같은 날 33만1483명을 추가, 누적관객수 400만명을 넘겼다(404만명). 올해 공개된 한국영화 중 400만명 이상 본 건 '왕과 사는 남자'(1689만명)와 '군체' 2편이다.

연상호 감독이 연출한 '군체'는 정체불명의 감염 사태가 발생하고, 봉쇄된 건물 안에 고립된 이들이 감염자에 맞서면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 배우 전지현이 '암살'(2015) 이후 11년만에 선보이는 영화이며, 구교환·지창욱·신현빈·김신록 등이 출연했다. 올해 칸영화제 미드나이트스크리닝 부문에 초청됐다.

'군체'와 '와일드 씽'은 이번 주말에도 관객을 나눠 가질 거로 예상된다. 4일 오전 7시30분 현재 예매 순위를 보면 '군체'는 약 예매관객수 9만명, '와일드 씽'은 약 5만8100명으로 1·2위를 달리고 있다. 이 추세라면 '군체'는 무난히 500만 관객 고지를 밟을 것으로 전망된다.

이밖에 박스오피스 순위는 3위 '백룸'(11만4112명·누적 57만명), 4위 '마이클'(3만7147명·146만명), 5위 '이상한 과자 가제 전천당'(3만346명·9만명) 순이었다.

<뉴시스>

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