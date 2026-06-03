선관위 “투표용지 부족, 공정한 선거 관리에 대한 국민 신뢰 훼손 깊이 사과”

중앙선거관리위원회(중앙선관위)가 6·3 지방선거 투표 과정 중 일부 투표소에서 투표용지가 부족했던 사태와 관련해 대국민 사과를 했다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하고 있다. 연합뉴스

허철훈 중앙선관위 사무총장은 오후 9시 과천 중앙선거관리위원회 청사에서 진행한 브리핑에서 "일부 투표소의 투표용지 부족으로 국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다"며 "소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고 공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 허 사무총장은 "중앙선관위는 이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며 개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악하여 재발방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔다. "선관위는 해당 사실을 인지한 즉시 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송하였으며 해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있도록 조치하고 안내하였다"고도 덧붙였다.

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