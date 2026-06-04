앤트로픽 ‘미토스’ 접속 기관 확대

앤트로픽의 사이버 보안 협력체 ‘프로젝트 글래스윙’에 국내 기업·기관들이 참여할 전망이다. 앤트로픽은 최신 고성능 인공지능(AI) 모델 ‘클로드 미토스’ 접근 권한을 대폭 확대해 보안 협력 대상국과 산업 범위를 넓혔다.



앤트로픽은 미토스 기반 프로젝트 글래스윙 참여 대상을 15개국 약 150개 신규 기관으로 늘린다고 2일(현지시간) 밝혔다.

앤트로픽의 사이버 보안 협력체 ‘프로젝트 글래스윙’에 국내 기업·기관들이 참여할 전망이다. 로이터연합뉴스

프로젝트 글래스윙은 일부 기업·기관에 미토스 접근권을 부여하고, 이들이 미토스를 활용해 보안 체계를 강화하는 데 협력하는 파트너십이다. 폐쇄적인 운영 방식 탓에 미국 기업을 중심으로 50여개 기업·기관만 참여하고 있었는데, 이번에 참여 문턱을 낮췄다. 프로젝트 글래스윙 파트너들은 최근까지 1만건 이상의 고위험, 치명적 보안 결함을 발견했다.



이번 신규 참여 그룹은 15개국에 기반을 둔 기업과 기관들로 구성됐다. 외신에 따르면 한국과 유럽 국가, 인도, 일본이 포함된 것으로 전해졌다. 과학기술정보통신부는 한국인터넷진흥원(KISA)을 통해 참여하고, 기업 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스, SK텔레콤이 참여 기업으로 거론됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 최근 앤트로픽에 수조원을 투자해 전략적 인프라 파트너에 포함되기도 했다. 우리 정부와 주요 기업이 글래스윙 참여 대상에 포함되면서 고성능 AI를 활용한 사이버 보안 협력도 확대될 전망이다.



앤트로픽은 협의체 확대 이유로 AI의 빠른 발전 속도를 꼽았다. 여러 AI 기업이 6∼12개월 이내 미토스급 모델을 확보할 가능성이 있고, 안전장치 없이 새 모델들이 출시되면 보안 문제가 커질 수 있다는 것이다. 앤트로픽은 글래스윙 신규 참여 기관들의 산업 분야가 전력과 수도, 의료, 통신, 하드웨어 등을 아우른다고 설명했다. 이들 기관에 문제가 생기면 1억명 이상이 영향을 받고, 글로벌 안보에도 파장이 있을 수 있다고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지