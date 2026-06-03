李 “저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나” [6·3의 선택]

이재명 대통령은 6·3 지방선거일인 3일오전 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요”라고 글을 남겼다.

이재명 대통령. 사진=청와대

고대 그리스의 철학자 플라톤이 남긴 “정치를 외면한 가장 큰 대가는, 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것”이라는 말을 인용해 투표를 독려한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 약 1시간 뒤 올린 다른 게시글에 “이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다”며 “얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다. 단, 투표를 포기하지 않고 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면”이라고 적었다.

이 같은 투표 독려 글에 국민의힘이 ‘선거 개입’, ‘정치 중립 의무 위반’이라며 공세하자, 이 대통령은 이날 오후 재차 글을 올려 ‘민주주의의 기본 원칙’이라며 정면 반박하고 거듭 투표를 독려했다. 이 대통령은 “‘유능하고 충직한 일꾼을 뽑자. 반드시 투표하자. 정치를 포기한 결과는 가장 저질스러운 인간에 지배당하는 것’이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다”고 강조했다.

그러면서 “착하게 살아야 한다, 나쁜 아이들과 어울리지 말아야 한다는 충고가 편 가르기나 누군가를 음해하는 것일 수 없는 것과 마찬가지”라고 강조했다. 이어 “자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다”며 “도둑조차도 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날지언정 겉으로 화를 내지는 않는다”고 꼬집었다.

이재명 대통령 엑스 캡처

이 대통령은 “민주주의의 기본원리와 선거 참여를 강조하는 말이 선거운동이나 정치 중립의무 위반이라 생각하는 사람이 있다면 그는 어머니나 유·초등 선생님을 찾아 스스로의 도덕적, 민주적 판단 기준이 온당한지 극히 초보적인 의논을 해 볼 필요가 있다”라고도 지적했다.

또한 “민주공화국에서 정치적 판단의 기준은 상식과 국민이어야 하고, 정치는 누군가를 욕하며 우연한 실패의 반사이익을 노리는 것이 아니라 잘하기 경쟁이어야 한다”고 역설했다.

그러면서 “이런 점에서 ‘많은 국민이 투표했으면’ 하는 이명박 전 대통령의 말이나 ‘반드시 투표에 참여해달라’는 박근혜 전 대통령의 말에 대해 아무도 반론하지 않는다”며 “맞는 말이기 때문”이라고 설명했다.

나아가 “대한민국의 주권자이자 현실과 미래의 주인이신 대한국민 여러분 나와 가족의 미래를 위해 투표를 포기하지 말고 유능하고 충직한 일꾼을 찾아 반드시 투표하자”고 목소리를 높였다.

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