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[6·3 지선] BTS도, 생애 첫 투표 아이돌도 "소중한 한표 행사"

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배우 소유진·방송인 장성규는 자녀들과 한표…"어린이들 잘 부탁"

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 스타들도 투표소에서 한 표를 행사하고 시민들의 투표를 독려했다.

전 세계 34개 도시를 도는 월드 투어 '아리랑'(ARIRANG)의 라스베이거스 공연을 마치고 잠시 귀국한 그룹 방탄소년단(BTS)의 진은 이날 용산구 한남동 제3투표소를 찾아 밝은 미소로 소중한 한 표를 행사했다.

오드유스 사회관계망서비스(SNS).
오드유스 사회관계망서비스(SNS). 

방송인 장영란은 투표 도장이 찍힌 손등 사진과 함께 "바쁘시더라도 꼭 투표하세요"라고 독려했다.

배우 소유진도 투표소 전경 사진을 올리고 "투표 완료"라며 삼 남매와 함께하는 바쁜 일정 속 투표를 마쳤다고 전했다.

KBS 1TV 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'에 출연 중인 배우 윤종훈은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 투표소 앞에서 촬영한 사진을 올리며 "모두 투표하시죠"라고 남겼다.

김소현 인스타그램 캡처.
김소현 인스타그램 캡처.

자녀들과 투표소에 동행해 한 표의 의미를 되새긴 스타들도 눈길을 끌었다.

뮤지컬 배우 김소현·손준호 부부는 아들 주안 군과 투표소에서 찍은 가족사진을 공개하며 "소중한 한 표 알려주기"라고 의미를 전했다.

방송인 장성규 역시 손등에 투표 도장이 찍힌 '인증샷'을 올리며 "아들과 투표소 첫 동행. 당선될 분들 우리 어린이들 잘 부탁합니다"라고 말했다.

진태현 인스타그램 캡처.
진태현 인스타그램 캡처. 

배우 진태현·박시은 부부 역시 새벽 러닝 훈련을 마치고 운동복 차림으로 투표소를 찾은 인증사진을 공개했다.

그룹 오드유스는 일본인을 제외한 멤버 전원이 단체로 투표에 나서 "소중한 한 표를 행사해 보세요"라고 투표를 독려했다.

2007년생으로 생애 첫 투표에 나선 멤버 카니는 "어른이 되고 대한민국 국민으로서 첫 투표를 했다. 뿌듯한 기분"이라고 설렘을 전했다.

또 다른 멤버 써머는 "자랑스러운 대한민국의 국민으로서 소중한 한 표 행사하고 왔다"고 말했다.

코르티스 위버스 캡처.
코르티스 위버스 캡처. 

앞서 그룹 코르티스의 마틴과 주훈, 그룹 이프아이의 원화연·태린· 라희·카시아는 사전투표에 참여해 투표 인증사진을 공개했다. 2008년생으로 첫 투표권을 얻은 마틴과 주훈은 위버스에 사전투표 확인증을 든 사진과 함께 "우리도 성인이지 이제"라고 소감을 남겼다.

<연합>


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