지선 투표율 오후 1시 현재 46.0%…동시간대 지선 역대 최고

중앙선거관리위원회는 3일 오후 1시 현재 제9회 전국동시지방선거 투표율이 46.0%로 집계됐다고 밝혔다.



투표는 이날 오전 6시 전국 투표소에서 일제히 시작됐으며 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 2천51만8천553명이 투표를 마쳤다.

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거일인 3일 서울 강남구 언주중학교에 마련된 삼성2동 제3투표소에서 유권자들이 한 표를 행사하기 위해 줄 서서 기다리고 있다.

여기에는 지난 달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영됐다.



이는 시간대별 투표율을 집계하기 시작한 제2회 지방선거(1998년) 이후 역대 지선 중 같은 시간대 최고 투표율이다.



또한 지난 제8회 지방선거의 동시간대 투표율인 38.3%와 비교하면 7.7%포인트(p) 높은 수치이며, 제7회 지선(43.5%)과 견주어도 2.5%p 높다.



제8회 지선의 최종 투표율은 50.9%, 제7회 지선은 60.2%였다.



현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(56.1%)으로 나타났다. 전북(52.2%), 강원(51.8%), 경남(49.4%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 43.0%를 기록한 경기다. 이어 광주(43.3%), 인천(43.4%), 제주(44.4%) 등 순이었다.



서울 지역 투표율은 46.1%를 기록했다.



이날 선거는 오후 6시까지 진행되며, 유권자들은 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에 가서 투표하면 된다.



중앙선관위가 공식 발표하는 시간대별 투표율은 256개 구·시·군 선관위에서 취합된 투표 현황을 기준으로 한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지