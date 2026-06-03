천장 무너진 롯데백화점 안전 점검 끝내고 영업 재개

지난달 31일 지하 1층 식품코너 천장 일부가 무너지면서 영업을 중단했던 롯데백화점 부산 센텀시티점이 사흘 만에 영업을 재개한다.

3일 롯데백화점 부산 센텀시티점에 따르면 휴점 기간 동안 외부 전문기관과 함께 시설 안전 점검 및 복구작업을 완료했다.

부산 해운대구 롯데백화점 센텀점. 연합뉴스

또 관할 해운대구청을 비롯한 관계기관과 매장 운영에 관한 협의를 마치고, 이날부터 영업을 재개한다. 다만, 지하 1층 천장이 무너진 부분과 물이 흘러간 지하 2층 직원식당의 경우 공사 완료 시까지 사용을 중지하고, 이를 제외한 구간에 대해서는 모두 정상 영업하기로 했다.

롯데백화점 관계자는 “이번 사고를 계기로 전국 (롯데백화점) 점포에 대한 시설 안전 점검을 추가로 실시해 안전한 쇼핑환경을 제공할 것”이라며 “염려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다”고 말했다.

한편 롯데백화점 부산 센텀시티점은 지난달 31일 오후 3시쯤 지하 1층 식품코너에서 냉각수 배관 누수로 추정되는 사고로 인해 천장 마감재와 설비 일부가 무너졌다. 이 사고로 인명피해는 없었으나, 쇼핑하던 고객과 직원 등 150여명이 긴급 대피했고 백화점은 사고 직후 영업을 중단했다.

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