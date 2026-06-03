鄭 “내란 잔불까지 제거” 張 “국힘 안 뽑으면 땅치고 후회” [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

더불어민주당 정청래 대표가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 마지막 집중유세에서 지지호소를 하고 있다. 뉴시스

①정청래 “내란의 잔불까지 제거해달라”

더불어민주당 정청래 대표는 2일 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날 강원과 서울 등 접전지를 훑으며 막판 표심 잡기에 나섰다. 정 대표는 이날 정원오 서울시장 후보 마지막 집중유세에 참석해 “서울을 이겨야 전국을 이긴다”며 지지를 호소했다.

정 대표의 이날 메시지는 ‘내란 심판’과 ‘이재명정부 지원론’에 집중됐다. 그는 서울 마포구 경의선숲길 유세에서 “이재명 대통령을 좋아하나, 이명박근혜를 좋아하나”라며 “내란의 큰불은 잡혀가고 있지만, 내란의 잔불까지 제거해달라”고 말했다.

정 대표는 청계광장 유세에서도 윤석열·박근혜·이명박 전 대통령을 차례로 언급하며 “내란의 잔불을 제거하지 않으면 언제 다시 국정농단, 부정부패, 내란의 불길이 대한민국을 삼킬지도 모른다”고 주장했다. 이어 “이재명 대통령을 지지하신다면 정원오 후보에게 투표해달라”며 “정원오가 이긴다. 정원오가 승리한다”고 목소리를 높였다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 충남 당진시 당진중앙2로 로터리에서 지원유세를 하고 있다. 뉴시스

②장동혁 “국힘 실망해 투표 안 하면 땅 치고 후회할 것”

국민의힘 장동혁 대표는 선거운동 마지막 날 충남과 서울 유세를 돌며 보수층 결집과 청년층 공략에 총력을 기울였다. 장 대표는 “국민의힘에 실망했다고 투표하지 않으면 땅을 치고 후회할 것”이라며 막판 지지를 호소했다.

장 대표는 이날 충남 청양 유세에서 “당 대표가 된 지 9개월이 조금 넘었는데, 중간에 어려움도 있었고 어떤 때는 손가락질받기도 했다”며 “그럼에도 꿋꿋이 버텨온 것은 지방선거를 승리로 이끌기 위한 목표 하나 때문”이라고 말했다.

그는 “국민의힘에 실망해서 내일 투표장에 가지 않겠다는 분들도 있다”며 “부부싸움을 했다고 화가 난 채 문단속도 하지 않고 잠들면 강도가 들어 재산과 생명을 모두 빼앗길 수 있다는 것을 기억해야 한다”고 했다. 이어 “여러분이 행사하지 않았던 한 표 때문에 우리 후보들이 떨어진다면 땅을 치고 후회해야 할 것”이라며 “이재명이 이끄는 대한민국에서 우리는 숨조차 제대로 쉬지 못하고 살아가야 할지 모른다”고 주장했다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보(왼쪽)가 2일 대구 수성구 수성동4가 아파트단지 일대에서, 국민의힘 추경호 대구시장 후보가 대구 북구 경북대학교 북문 앞에서 각각 유세를 하며 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

③김부겸 “샤이 김부겸 더 많다” 추경호 “무슨 샤이가 있겠나”

6·3 지방선거에서 대구시장 선거에 나선 민주당 김부겸 후보는 “대구를 살리기 위해 전략적 선택을 하는 샤이 부겸이 있을 것”이라고 말했다. 김 후보는 2일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “(대구 지역에서는) 저를 지지한다는 것 자체를 혹시 ‘민주당 지지하나’와 동일시되는 걸 조금 두려워하는 것 같다”며 “샤이 김부겸이 실제로 있다고 본다”고 말했다. 김 후보는 대구의 사전투표율이 상승한 것을 두고 “이대로 안 된다는 그런 (대구)시민들의 절박한 마음 이런 부분들이 이제 투표로 드러난 것”이라고 주장했다.

김 후보의 맞상대인 국민의힘 추경호 후보는 “(민주당 지지자들은) 벌써 잔치를 하고, 잔치를 오버했기 때문에 민주당의 공소취소특검법, 이재명 대통령의 죄를 스스로 지운다 하는 패착이 있었다”며 “그 정도의 오만함이 있었는데 거기에 무슨 샤이가 있겠나”라고 반박했다. 추 후보는 “(김 후보가) 문재인 정부 시절 국무총리를 하지 않았나. 그때 대구를 위해서 한 게 뭐 있나”라며 “경제는 정치적 구호나 말잔치로 해결되는 것이 아님을 시민들이 인식하고 있다”고 덧붙였다.

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