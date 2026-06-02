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신촌역 찾은 오세훈 “이재명 대통령 겸손 모드로 돌려놓겠다” [6·3의 선택]

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 “잘못 가고 있는 이재명 대통령에게 바른 길을 인도할 수 있는 힘을 제게 압도적인 지지로 몰아달라”며 마지막 유세에 나섰다.

 

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 파이널 유세를 하며 지지를 호소하고 있다. 뉴시스
국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 파이널 유세를 하며 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

오 후보는 이날 오후 8시 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 진행한 파이널 유세에서 “요즘 이 대통령의 언행을 보면 겸손을 점점 잃어간다”며 “여러분의 압도적인 지지를 바탕으로 서울시를 지켜 이 대통령을 겸손 모드로 돌려놓겠다”고 말했다.

 

오 후보는 청년들의 응원과 지지를 언급하며 눈시울을 붉혔다. 그는 특히 정부·여당의 부동산 정책이 청년층의 주거 불안을 키운다며 책임론을 부각했다. 그는 “대한민국은 계층 이동 사다리가 서서히 사라져서 완전히 망가질 대로 망가진 사회가 돼 버렸다”며 “노력한 만큼 보상받는, 열심히 성실하게 미래를 준비하면 누구라도 저만큼 갈 수 있다는 희망을 품을 수 있는 그런 사회가 멀어져 가고 있다”고 비판했다. 이어 “청년이 꿈을 잃은 사회는 미래가 암울하다”며 “집 한 칸을, 전셋집을 마련하려 해도 점점 더 멀어져 가는 여러분의 꿈을 보면서 제게 가지는 기대를 무거운 책임감으로 받들겠다”고 목소리를 높였다.

 

그는 더불어민주당 정원오 후보를 겨냥해서는 “이 대통령을 바로잡는 이런 역할을 할 수 있겠나”라며 “서울시는 초보 운전자에게 연습 코스가 될 수 없다”고 날을 세웠다.

 

오 후보는 자신의 시정 성과를 둘러싼 민주당의 공세에도 반박했다. 오 후보는 이날 신촌역 유세가 끝난 뒤 광화문광장으로 이동할 예정이라고 밝히면서 “민주당이 그렇게 싫어하고 폄훼하고 저주하고 싶어 하는 감사의 정원이라는 공간이 탄생했다”고 말했다. 민주당이 감사의 정원 준공을 ‘선거용 전시 행정’이라고 비판한 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 그는 “자부심이 느껴지지 않나. 전 세계에서 온 2000만명에 육박하는 외국인 관광객이 보면 대한민국을 존경하지 않겠나”라며 “국가 상징 공간 광화문에 만들면 안 되나”라고 했다.

 

오 후보는 이번 선거에서 당선되면 4년 내에 서울을 ‘글로벌 3위 도시’로 만들겠다는 의지도 내비쳤다. 오 후보는 ‘글로벌 TOP3’가 적힌 흰 티셔츠 위에 빨간 조끼를 착용한 채 “제가 가슴에 새긴 글로벌 톱3 비전은 부자들이 더 부자가 돼서 성장하는 번영의 대한민국이 아니라 포용성장을 통해 어렵고 힘든 분들과 꿈을 잃어가는 청년들이 미래를 밝게 그릴 수 있는 대한민국의 심장 수도 서울로서 톱3를 의미한다”고 강조했다. 그러면서 “어려운 환경의 청년들이 공평하고 공정하게 출발선에 설 수 있도록 하는 서울을 만들겠다”며 “저와 함께 서울의 미래, 대한민국의 밝은 미래를 함께 만들어 달라”고 덧붙였다.


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