8월 전대 앞두고… 전북 잃으면 鄭 ‘흔들’, 대구 내주면 張 ‘위기’ [6·3 지방선거]

이재명정부 출범 후 처음 치러지는 전국 단위 선거인 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 결과는 향후 국정 운영의 동력과 여야의 정국 주도권을 가를 중대 변수다. 더불어민주당이 서울 탈환과 전북 수성에 성공하고 영남권까지 외연을 넓힐 경우 정부·여당의 국정 운영에는 한층 힘이 실릴 수 있다. 반면 국민의힘이 대구를 지키고 서울·부산·충남 등 접전지에서 선전할 경우 정부·여당 견제론에 힘이 실릴 전망이다. 양당 모두 텃밭을 얼마나 지켜내면서 외연을 넓히느냐에 따라 정국 운영의 무게추와 당내 권력 구도도 달라질 수밖에 없다.



민주당이 비영남권에서 전승하고 영남권까지 일부 진출하면 이재명정부의 국정 운영이 탄력을 받을 수 있다. 이 경우 정청래 대표의 8월 전당대회 연임 도전도 힘을 받을 가능성이 크다. 국민의힘은 선거 패배 책임론과 보수 재편 논쟁에 휩싸일 수 있다.

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)와 장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

반면 국민의힘이 서울과 충청 등 비영남권 일부에서 승리하고 영남권을 모두 지켜낼 경우, 정부·여당의 정국 주도권에는 제동이 걸릴 수 있다. 이 경우 장동혁 대표 체제는 힘을 받을 수 있지만, 민주당 내부에서는 정 대표의 리더십과 연임 도전을 둘러싼 논란이 커질 수 있다.



민주당이 선거를 하루 앞둔 2일 꼽은 접전지는 광역단체장 기준 서울·부산·울산·경남·대구·전북이다. 그중에서도 서울과 전북은 반드시 지켜야 할 곳이다.



민주당이 선거에서 승리하더라도 전북지사 선거에서 패배할 경우 후폭풍은 작지 않을 전망이다. 무소속 김관영 후보가 전북지사에 당선될 경우 민주당의 승리 분위기와 별개로 정 대표 책임론과 호남 민심 관리 문제가 불거질 수 있다. 이 경우 8월 전당대회를 앞두고 당내 갈등이 심화할 가능성이 크다.



조귀동 민컨설팅 전략실장은 이날 세계일보와 통화에서 “전북에서 패배를 하게 된다면 이건 사실 민주당의 패배가 아니라 정청래의 패배”라며 “전북(결과)으로 정청래 책임론이 불거지고 호남 민심 관리, (당대표) 경선 관리 문제가 겹칠 것”이라고 말했다. 반면 차재원 부산가톨릭대학교 특임교수는 “‘13대 3’이 되면 국민의힘이 TK(대구·경북) 외에 PK(부산·울산·경남)에서 한 곳을 갖고 간다는 것인데 이 정도만 해도 정 대표 입장에서는 승리한 리더라고 이야기할 수 있을 것”이라고 말했다.

국민의힘 입장에서는 서울과 경상권 광역단체장을 석권하고 충청권까지 존재감을 드러내는 등 의미 있는 성과를 거둘 경우, 장동혁 대표 체제가 공고화할 수 있다. 당내에서는 새 전당대회를 치러 장 대표의 임기를 2028년 23대 총선 이후까지 늘릴 가능성도 제기된다. 그러나 선거에서 패배할 경우 대표직을 유지하기 어렵다는 것이 중론이다.



국민의힘의 최대 방어선은 대구다. 국민의힘이 전체적으로 선전하더라도 대구를 민주당에 내줄 경우 장동혁 체제를 둘러싼 내부 논쟁은 격화할 수밖에 없다. 보수 핵심 기반이 무너졌다는 상징성이 워낙 크기 때문이다. 이 경우 다른 접전지 성과에도 불구하고 지도부 책임론이 불거질 가능성이 크다.



엄경영 시대정신연구소장은 “장 대표가 선거 결과를 자신의 성과라고 주장할 수는 있겠지만 당내에서 이를 인정하는 분위기는 크지 않을 것”이라며 “결국 선거 결과와 관계없이 보수 재편은 불가피하며, 장 대표가 당대표직을 유지하더라도 실질적인 영향력을 행사하기 어려운 ‘식물 대표’ 수준에 머물 가능성이 있다”고 전망했다.



장 대표의 정치적 명운을 가를 핵심 변수로는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 후보의 당선 여부가 꼽힌다. 한 후보가 원내에 입성할 경우 이는 곧 장동혁 체제의 리더십 약화 또는 조기 퇴진 압박으로 이어질 가능성이 크다. 한 후보의 복당 여부와 복당 이후 당내 세력 재편도 국민의힘 권력 구도를 흔들 변수로 거론된다.



차기 원내대표 선출 문제도 또 다른 변수다. 송언석 원내대표의 임기는 15일까지다. 선거 패배 등으로 장동혁 지도부가 붕괴될 경우 비상대책위원회 체제로 전환하거나 8~9월 조기 전당대회를 치를 가능성도 있다. 양당 경합으로 승부가 마무리될 경우, 선거 결과를 놓고 치열한 내부 논쟁이 벌어질 것으로 예상되는데, 이 경우에도 국민의힘 원내대표 결과가 이후 정치지형에 영향을 미칠 수 있다.

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