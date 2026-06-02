美, 2.8조 예산 투입 한·일서 군함 선체 등 조달 검토

미국 도널드 트럼프 행정부가 2027년 예산안에 포함시켜 의회에 요청한 해군 연구개발자금 18억5000만달러(약 2조8000억원)로 한국이나 일본에서 군함의 주요 부분을 조달할 수 있다는 백악관 당국자의 발언이 나왔다. 미국 내 조선 역량이 강화될 때까지 초기 물량 일부를 해외에서 건조·조달하는 방안을 미 행정부가 검토하고 있는 것으로 알려진 바 있는데, 이번에 확인된 것이다. 실현되면 한·미 조선협력을 앞당길 수 있는 계기가 될 것으로 보인다.

미 해군연구소 홈페이지 캡처

◆계약 초기 물량 외국서 건조 검토



1일(현지시간) 미국 방산·국방 전문 매체 브레이킹디펜스에 따르면 백악관 예산관리국(OMB) 관계자는 이 매체에 “누구도 연구에 18억5000만달러나 쓰지 않는다. 이 자금은 자산의 조달을 위한 것”이라며 “호위함의 경우 제조사에 따라 한 척을 통째로 구매할 수 있는 금액”이라고 말했다. 그는 순양함이나 구축함의 경우에도 “한국과 일본의 평균 구축함 건조 비용을 살펴보면 10억달러 정도는 그리 큰 금액이 아니다”라고 설명했다. 이어 “이것이 바로 우리가 미국 내 경쟁과 생산 능력을 확대하려는 이유”라며 “한국과 일본은 미국보다 훨씬 낮은 비용으로 첨단 수상전투함을 건조하고 있다”고 언급했다.



이 관계자는 군함 최대 2척의 선체·기계·전기 구조물을 한국이나 일본에서 생산하고 미국 방산업체가 전투시스템 통합을 주도하는 방식을 염두에 두고 있다고 전했다. 이어 “미 행정부가 한화, HD현대, 삼성중공업 등 한국 조선기업과 미쓰비시중공업, 가와사키중공업, 일본마린유나이티드(JMU) 등 일본 기업과 미 해군 함정 건조 가능성에 대해 논의 중”이라고 전했다.



이 관계자는 미 군함의 해외 생산은 일시적인 조치에 불과하다면서 외국 조선사들이 미국 조선업에 투자해야 한다고 강조했다. 당장 미국 내 역량이 부족한 만큼 초기에는 한국과 일본 등 동맹국에서 군함의 주요 파트를 조달하거나 건조를 맡길 수 있으나 장기적으로는 외국 기업이 대미 투자를 통해 미국의 조선 역량을 강화해야 한다는 것이다. 그는 “(외국) 조선사들은 미국 내 투자를 진행하게 된다”며 이것이 계약 조건이 된다고 밝혔다. 그러면서 기존 조선소를 매입해 현대화하는 방식이나, 조선소가 없던 곳에 새로운 조선소를 건설하는 방식이 모두 될 수 있다고 덧붙였다.



앞서 백악관은 2월 발표한 ‘미국 해양 행동계획’에서 “한국, 일본과의 미국 조선 재활성화에 대한 역사적 협력을 계속할 것”이라며 외국 조선사가 미국 조선소에 자본투자를 함으로써 미국 내 생산이 가능해질 때까지 계약 물량의 초기 일부를 소속 국가에서 건조하도록 하는 이른바 ‘브리지 전략’을 제시했다. 미국 정부는 핀란드와 쇄빙선 건조 계약을 할 때도 이 같은 방식을 썼다. 핀란드에서 2척을 건조하면서 미 루이지애나주의 조선소에 생산시설을 구축하고 여기서 향후 4척을 더 건조하는 식이다.



트럼프 대통령은 지난해 말 ‘황금함대’ 구축 계획을 발표하며 해군 강화와 조선업 재건에 의지를 보였으나 생각보다 속도가 나지 않아 불만을 드러내 온 것으로 알려져 있다.



◆의회·업계 반발이 문제



문제는 의회와 업계의 반발이다. 원칙적으로 미 현행법상 군함은 미국 내 조선소에서만 건조할 수 있으며, 외국에서 건조하려면 의회가 법을 개정하거나 대통령의 법 적용 면제 조치가 필요하다. 미국 조선업계 보호와 일자리 문제 등을 이유로 의회 내 반대 기류가 적지 않다.



무소속이지만 민주당과 가까운 앵거스 킹 메인주 상원의원은 지난달 19일 상원 군사위원회 청문회에서 “이번 예산안을 둘러싼 논의에서 함정, 심지어 구축함까지 한국이나 일본에서 건조하자는 얘기들이 나온다”며 “동맹국이라고 하더라도 그 정도 수준의 기술을 넘겨주는 것은 전혀 말이 되지 않는다”고 지적했다. 메인주는 미국 해군 수상전투함 건조의 중심지로, 지역구 내 업계의 반발을 의식하지 않을 수 없다. 하원 군사위원회의 일부 의원들은 미 행정부가 외국 조선업체와 협력하는 것을 제한하는 법안을 준비하고 있는 것으로 전해졌다.



다만 트럼프 대통령이 법 적용 면제 조치를 발동하는 방법은 상대적으로 쉬운 것으로 평가된다.



미 해군 입장에서 과제도 있다는 지적이다. 의회예산국(CBO)의 해군 전력 및 무기 담당 선임 분석가 에릭 랩스는 브레이킹디펜스에 “예를 들어 한국산 설계를 선택할 경우 다른 종류의 함선이 생기는 셈”이라며 “유지 보수와 훈련 방법을 새로 파악해야 하는 어려움이 있을 것”이라고 말했다.



OMB 관계자는 “우리는 의회와 협력하고 전폭적인 지지를 받기를 원한다”면서도 “하지만 우리는 모든 선택지를 검토할 것”이라고 말했다.

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