“도심서 빙상 즐겨요”…대구제2빙상장 7월 1일 개관

대구공공시설관리공단은 7월 1일 대구제2빙상장을 시민 대상 전문 체육시설로 정식 개관한다고 2일 밝혔다.

공단은 이번 정식 개관을 기념하기 위해 유소년 및 생활체육 빙상경기대회를 개최한다. 아울러 정식 운영에 앞서 시민들이 시설을 미리 체험해 볼 수 있도록 이달 16일부터 30일까지 15일간 ‘일반인 무료 시범운영’을 진행할 계획이다.

대구제2빙상장 실내 모습. 대구공공시설관리공단 제공

대구제2빙상장 운영 시간은 매일 오전 6시부터 자정까지다. 공단은 효율적인 공간 활용과 이용자 안전을 위해 선수 훈련 시간(오전 6~10시, 오후 5시~자정)과 일반 시민 입장 시간(오전 10시~오후 5시)을 철저히 분리해 운영할 방침이다.

정기 휴관일은 매월 첫째∙셋째 주 월요일이다. 하루 이용 요금은 성인 기준 5000원이며, 스케이트 대여료 3000원은 별도다. 시민들의 안전한 이용을 위해 안전 헬멧은 무료로 대여받을 수 있다.

문기봉 공단 이사장은 “대구제2빙상장은 모든 시민이 안전하고 쾌적하게 동계 스포츠를 즐길 수 있도록 조성한 도심 속 전문 체육 시설”이라며 “많은 시민이 방문해 빙상 스포츠의 색다른 재미를 현장에서 직접 느껴보시기를 바란다”고 말했다.

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